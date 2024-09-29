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Дрон

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2024
Дроны на СВО будут сбивать из ружей новосибирских браконьеров
Патроны для конфискованного оружия закупили сотрудники регионального Минсельхоза, говорится в телеграм-канале ведомства.
29 сентября, 09:35
Атака вражеских беспилотников на Новосибирск — как будут бороться с дронами
Инженеры компании-разработчика создали систему, способную блокировать работу беспилотных летательных аппаратов в условиях города, сообщили разработчики.
12 сентября, 07:35
Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области попал под обстрел в Киеве
Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев* в своем телеграм-канале сообщил о полученных ранениях.
1 августа, 09:52
Беспилотник в новосибирском ЖК «Звезда» — что известно
Владелец дрона из Новосибирска осуществил запуск беспилотника без разрешения, за что поплатился штрафом, подробнее рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
24 июля, 02:44
Похожий на боевой дрон вблизи аэродрома напугал жителей Новосибирска
Дрон летал вблизи аэродрома в Новосибирске, чем напугал местных жителей, как наказали владельца, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
23 июля, 02:46
Новосибирцев предупредили о новой массовой атаке боевых дронов
Минувшей ночью вновь зафиксировано нападение вражеских «птичек», сообщает Минобороны РФ.
5 июля, 08:10
В ДНР прооперировали раненого при атаке дрона чиновника из Новосибирска
21 июня, 10:48
Что мешает массовому внедрению беспилотников в России
Внедрению беспилотников в России препятствуют запреты на полеты во многих российских регионах: разбираемся подробнее.
24 мая, 12:04
Новосибирская область приступила к созданию новых грузовых беспилотников
Универсальное беспилотное воздушное судно самолетного типа «САРМА» разработано инженерами НГТУ НЭТИ в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты».
21 мая, 12:14
Беспилотники ВСУ атаковали Новороссийск: какие последствия
17 мая, 06:57
Дрон для доставки еды создала школьница из Новосибирска
Ученица десятого класса гимназии №2 Новосибирска Виктория Левишко создала модель дрона для доставки еды, сообщила пресс-служба Университета МИСИС.
9 мая, 09:13
Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?
8 мая, 04:09
Квадрокоптер в центре города запустил новосибирец — как его наказали
В центральной части города житель Новосибирска решил запустить квадрокоптер, а как его наказали, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
3 мая, 01:30
Стало известно, что за дрон нашли на ОбьГЭС в Новосибирске
2 апреля, 11:11
Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах
1 марта, 02:00
2023
Тайная миссия? Вертолеты и беспилотники начнут летать по ночам над Новосибирском
Вертолёт Ми-8 и беспилотники начнут летать ночью над Новосибирском для проверки теплосетей города: использование тепловизоров поможет обнаружить дефекты на трубопроводах.
21 ноября 2023, 04:10
К чему-то готовимся? Новосибирцы разработали сигнализацию от дронов
1 ноября 2023, 03:19
Военкор Филатов заявил о задержке новосибирских дронов для нужд СВО
В зоне СВО так и не поступили дроны от КБ «Спектр-Инжиниринг» за 250 тысяч рублей, о чем сообщил военкор Андрей Филатов.
15 октября 2023, 06:29
Новосибирца дважды поймали при запуске дрона на «Мальдивах»
В Новосибирске любитель дронов дважды путался запустить аппарат возле золоотвала СГК. Однако нарушитель попал под прицел охранных структур.
4 октября 2023, 13:10
Новосибирцам предлагают «стучать» на нелегальные беспилотники через приложение
20 сентября 2023, 06:56

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