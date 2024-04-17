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Дубай

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Апрель
Названа причина экстренной отмены рейса из Новосибирска в Дубай
17 апреля, 04:06
Февраль
Таможенники в Новосибирске нашли 13 кораллов в багаже туриста из Дубая
В багаже туриста из Дубая было найдено и изъято 13 кораллов, которые он пытался вывезти без декларирования.
7 февраля, 06:55
Январь
Как бюджетно отдохнуть в ОАЭ зимой: история туристки из Новосибирска
13 января, 01:08
Октябрь 2023
Эскортницы из Новосибирска ищут работу в Дубае
Число эскортниц из Новосибирска, ищущих работу в Дубае, за последние два года значительно возросло.
14 октября 2023, 02:30
Новосибирские эскортницы пользуются огромным успехом у мужчин Дубая
Новосибирск попал на первое место в топ-10 городов по числу эскортниц, приехавших в Дубай. Сибирячки пользуются огромным успехом у здешних мужчин.
13 октября 2023, 11:40
Сентябрь 2023
Авиакомпания S7 Airlines задержала на сутки рейс из Новосибирска в Дубай
Пассажиры рейса из Новосибирска в Дубай вынуждены ждать вылета больше суток: самолет не получил разрешение на вылет от Росавиации.
30 сентября 2023, 04:54

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