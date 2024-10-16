Электросамокаты

Новосибирск обогнал Иркутск и Красноярск по числу электросамокатов на улицах

В начавшемся сезоне по столице Сибири будут ездить 4,3 тысяч электросамокатов, что на 20% больше, чем в прошлом году, рассказали в кикшеринговой компании Whoosh.