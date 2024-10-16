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Электросамокаты

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2024
Стало известно, когда электросамокаты исчезнут с улиц Новосибирска
16 октября, 06:02
Когда уберут электросамокаты с улиц Новосибирска
Новосибирцы бороздят на электросамокатах городские улицы и пугают пешеходов с 5 апреля. Atas.info узнал, когда это закончится.
4 сентября, 09:26
Кикшеринговые компании массово штрафуют самокатчиков в Новосибирске
Кикшеринг «МТС Юрент» выписал более 1,5 тысячи штрафов пользователям из Новосибирска с начала сезона, рассказали в пресс-службе кикшеринга.
29 августа, 10:16
3-летнюю девочку сбил школьник и сбежал на электросамокате в Новосибирске
Мальчик сбил на самокате ребенка и уехал с места ДТП в Новосибирске, сообщили в ГАИ.
6 августа, 05:01
Что творят самокатчики: пугающая статистика ДТП в Новосибирске
2 августа, 07:32
Электросамокаты хотят полностью запретить в России
Инициатива о полном запрете электросамокатов появилась в России, об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
17 июля, 06:35
Самокатчиков «пачками» штрафуют в Новосибирске
«Рублем» продолжают наказывать любителей прокатиться на электросамокате с нарушением правил, сообщают представители кикшеринга.
8 июля, 06:16
Два электросамокатчика получили тяжелые травмы в Новосибирске
В Новосибирске два водителя электросамокатов с тяжелыми травмами угодили в больницу после падений, следует из сообщения Госавтоинспекции.
1 июля, 10:19
Новосибирцы высказались о ненависти к электросамокатам
Электросамокаты рады видеть в городе лишь 16% респондентов. А вот 33% опрошенных негативно оценивают присутствие водителей самокатов в городе, выяснили аналитики «Авито».
27 мая, 05:35
В семь раз увеличилось число аварий с электросамокатами в Новосибирске
В Новосибирске многократно увеличилось количество несчастных случаев с участием электросамокатчиков, следует из сообщения областного управления полиции.
25 мая, 09:58
Водить электросамокаты попытаются научить жителей Новосибирска
Депутат Заксобрания Новосибирской области Елена Тырина предложила открыть школу вождения электросамокатов, следует из сообщения пресс-службы парламента региона.
22 мая, 07:17
Куда жаловаться на самокатчиков-нарушителей, рассказали жителям Новосибирска
В Новосибирске начал работать бот, который поможет оперативно сообщить о нарушениях ПДД людьми на электросамокатах.
15 мая, 04:22
Новосибирск обогнал Иркутск и Красноярск по числу электросамокатов на улицах
В начавшемся сезоне по столице Сибири будут ездить 4,3 тысяч электросамокатов, что на 20% больше, чем в прошлом году, рассказали в кикшеринговой компании Whoosh.
1 мая, 05:29
В Новосибирске открылся сезон электросамокатов — ГИБДД фиксирует два ДТП
В Новосибирске официально начался сезон кикшеринга, по городским магистралям вовсю рассекают самокатчики. Однако среди них уже имеются первые жертвы.
18 апреля, 13:25
Первые электросамокаты появились на улицах в апреле 2024
На улицах Новосибирска начали появляться электросамокаты. Сезон начинается после таяния первого снега. Однако, сервис установил определенные запреты на проезд.
5 апреля, 02:23
В России запрещают электросамокаты на некоторых улицах
В некоторых городах России вводят ограничения для движения электросамокатов. Такие меры приняли в Саратовской области.
27 марта, 16:01
2023
Зима пришла: в Новосибирске официально завершился сезон электросамокатов
27 октября 2023, 07:00
Электросамокатов стало на 75% больше в Новосибирске
Количество электросамокатов компании Whoosh в Новосибирске значительно возросло. За последнее лето их число увеличилось на 75%.
8 октября 2023, 03:51
В Новосибирске запретили проезд на электросамокатах около нового ЛДС
В Новосибирске около ЛДС установили знак, запрещающий использование электросамокатов.
29 августа 2023, 01:29
Электрокар в Академгородке сбил человека: самокат выбросили в кусты
В районе Академгородка произошло дорожно-транспортное происшествие. На пешеходном переходе сбили самокатчика.
30 мая 2023, 09:44

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