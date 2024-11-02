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Эмилия Губарева

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2 ноября
Блогер Артемий Лебедев получил странный подарок из Сибири
Новосибирский бизнесмен вручил подарок знаменитому блогеру, о чем он рассказал в соцсетях.
2 ноября, 05:11
Заблудившегося на острове кота спасли от голода в Новосибирске
В Новосибирске помогли бездомному коту на острове, сообщили в МАСС.
2 ноября, 03:00
1 ноября
Жители Новосибирской области боятся вышедшего из тюрьмы педофила и убийцу
В Новосибирской области на свободу вышел педофил: теперь местные жители рассказывают, что его страшно боятся.
1 ноября, 10:43
Начальницу опеки осудили за махинации с квартирой ребенка в Новосибирской области
В Новосибирской области срок получила начальница опеки, из-за которой ребенок лишился квартиры, сообщили в прокуратуре.
1 ноября, 10:42
Троллейбус №15к отменят в Новосибирске — в чем причина
В Новосибирске перестанет курсировать троллейбус в Ленинском районе, информировали в мэрии.
1 ноября, 09:39
В Новосибирской области скончался виновник ДТП, в котором погибла семья
1 ноября, 09:10
Губернатор оценил вклад сотрудников «Россети Новосибирск» в строительную отрасль
Министерство строительства наградило Благодарственными письмами от губернатора представителей разных сфер, которые внесли весомый вклад в строительную отрасль города и региона.
1 ноября, 07:57
«Главный отец» Новосибирска обрушился с критикой на певца Шамана
1 ноября, 07:46
Профессионализм новосибирских бойцов позволяет добиваться больших успехов на СВО
В Новосибирской области служба по контракту является востребованной: семьи военнослужащих получают различные льготы, соцподдержку и выплаты.
1 ноября, 06:49
Аэроэкспресс в аэропорт Новосибирска — стоит ли ждать начало курсирования
В Новосибирске в ближайшее время не собираются возводить аэроэкспресс до аэропорта, о чем сообщил губернатор Андрей Травников.
1 ноября, 06:13
Долгожданный проезд к СКИФу открыли в Новосибирске
В Новосибирске сделали свободным проезд к СКИФу, о чем информирует ТУАД.
1 ноября, 06:03
Стало известно, куда может пойти уволенный вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов
Стало известно, куда после увольнения может пойти бывший вице-мэр Олег Клемешов, о чем сообщает источники в соцсетях.
1 ноября, 05:20
Новосибирский министр ЖКХ получил предостережение из-за мусора
Прокуратура наказала виновных в невывозе мусора на территории Новосибирской области, о чем сообщила прокуратура.
1 ноября, 04:39
В Новосибирской области произошло землетрясение
Под Новосибирском случилось землетрясение, о чем проинформировали в Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
1 ноября, 04:28
Вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов покинул администрацию
Мэрию Новосибирска покинул первый заместитель главы города Олег Клемешов, о чем распорядился Максим Кудрявцев.
1 ноября, 04:17
Одаренный школьник из Новосибирска потерпел неудачу в интеллектуальном шоу
Подросток из Новосибирска снялся в интеллектуальном шоу: в выпуске показали, как он отвечал на сложные вопросы.
1 ноября, 04:10
Под Новосибирском красивая женщина исчезла после знакомства с таксистом
В Новосибирской области месяц не могут найти пропавшую женщину: поиски начали волонтеры отряда.
1 ноября, 03:31
Кто станет новым главой Минздрава Новосибирской области — названо имя кандидата
В правительстве Новосибирской области нашли кандидата на пост главы Минздрава, сообщают источники.
1 ноября, 03:09
Что подарить коллегам на Новый год — идеи для приятных сюрпризов
Названы подарки, которые желают получить жители Новосибирска на своей работе, выяснили аналитики.
1 ноября, 02:45
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024 — какие законы вступили в силу
1 ноября, 02:25

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