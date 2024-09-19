atas.info
ГлавноеВсе новости

Фотография

Выбрать дату
2024
Запрещенные снимки женщин из СССР — только сейчас удалось посмотреть эти фотографии
19 сентября, 05:12
Красота неземная: мощные вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотограф
Магнитные бури продолжают испытывать жителей Земли, их провоцируют вспышки на Солнце. Новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось заснять эффектное явление.
3 июня, 06:43
Пятна на Солнце снял новосибирский фотограф
Фотограф из Новосибирска Руслан Рахимчанов поймал в объектив пятна на Солнце, кадры опубликованы в соцсетях фотографа.
1 июня, 02:37
Зоозащитницу возмутило катание на медведе блогера из Новосибирска
Василина Катаева ради лайков прокатилась на медведе и сфотографировалась в его объятиях, кадры опубликованы в ее соцсетях.
31 мая, 05:36
Фотографироваться с цветущими яблонями на набережной бросились новосибирцы
В Новосибирске распустилась яблоня на набережной: горожане делают красивые снимки с деревом и публикуют их в соцсетях.
26 мая, 06:18
Уличные фотографы с совами возмутили новосибирцев — как с ними бороться?
9 мая, 06:42
День космонавтики 2024: опубликовано редкое фото Юрия Гагарина
12 апреля, 03:39
Портрет фотографа из Новосибирска показали на экране Таймс-сквер в Нью-Йорке
Автопортрет фотографа из Новосибирска был показан на экране Таймс-сквер в Нью-Йорке в рамках выставки Women In Tech —2024.
12 марта, 01:37
Астрофотограф запечатлел «комету дьявола» в небе над Новосибирском
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал удивительное фото кометы 12P/Pons-Brooks.
10 марта, 02:29
Девочка из Новосибирска пробралась через охрану к Путину и сфотографировала его
В Москве девочка из Новосибирска сумела обойти охрану и сфотографировать президента на семейном форуме «Родные. Любимые».
30 января, 03:25
Новосибирский астрофотограф Поляков стал лауреатом конкурса за фото Бугимена
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков стал лауреатом международного конкурса «35awards: Освоение вселенной: Через объектив». Работу новосибирца оценили многие участники мероприятия.
23 января, 14:00
«Провода ломаются как карандаши», — фотограф Поляков снял туманность Бугимен в -30°C
20 января, 07:06
2023
Фаер-портал на фоне ТЭЦ-5 запечатлел астрофотограф из Новосибирска
Астрофотограф из Новосибирска снял огненный круг, который выглядит как портал в другие миры, на фоне пейзажа ТЭЦ-5.
31 декабря 2023, 02:22
Лизать нельзя: фото мужчин с мороженым в Новосибирске посчитали пропагандой ЛГБТ*
Новосибирский депутат увидел пропаганду ЛГБТ* в фотографии двух мужчин. На ней молодые люди в шортах ели мороженое в холод. Изображение показали во время презентации в мэрии города.
15 декабря 2023, 11:05
Астрофотограф Алексей Поляков запечатлел красные облака в небе над Новосибирском
Астрофотограф Поляков снял впечатляющие красные облака в небе над Новосибирском, поделившись результатами в социальных сетях со своими подписчиками.
2 декабря 2023, 02:50
Туманность Ориона снял астрофотограф из Новосибирска Поляков
Алексей Поляков, известный астрономический фотограф из Новосибирска, запечатлел Туманность Ориона.
24 ноября 2023, 02:24
Астрофотограф из Новосибирска сделал макросъемку осы и мухи
Известный в Новосибирске астрономический фотограф Алексей Поляков провел макросъемку осы и мухи. Снимки он опубликовал в соцсетях.
20 ноября 2023, 01:21
Снимок фотографа из Новосибирска покажут в Риме и Нью-Йорке
Фотограф Ольги Бурмистровой из Новосибирска выиграла конкурс и ее работы будут представлены на выставке в Риме, а также размещены в Нью-Йорке.
6 октября 2023, 01:18
В Новосибирске покупательница разозлилась на магазин за публикацию её фото
Жительница Новосибирска разозлилась на магазин «Эгоистка» из-за публикации её фото без согласия.
19 сентября 2023, 10:49
Запечатлеть все краски сентября: лучшие места для осенних фотографий в Новосибирске
19 сентября 2023, 06:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика