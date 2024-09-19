Фотография

Лизать нельзя: фото мужчин с мороженым в Новосибирске посчитали пропагандой ЛГБТ*

Новосибирский депутат увидел пропаганду ЛГБТ* в фотографии двух мужчин. На ней молодые люди в шортах ели мороженое в холод. Изображение показали во время презентации в мэрии города.