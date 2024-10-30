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Новосибирск — последние новости | Атас.инфо

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Октябрь
Жители Новосибирска пожаловались на глубокую брошенную траншею
В Ленинском районе Новосибирска коммунальщики не обезопасили людей от вырытой траншеи, о чем сообщают горожане в соцсетях.
30 октября, 04:46
Тест. Я знаю, где это! Угадайте место в Новосибирске по одному фото — тест для внимательных
28 октября, 08:38
Вой сирены напугал ночью жителей Новосибирска — что произошло
В одном из жилмассивов Новосибирска прозвучали сирены, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.
24 октября, 02:46
Сирены завоют в Новосибирске — что нужно делать
В Новосибирской области включат сирены и громкоговорители, сообщили в МЧС.
2 октября, 02:17
Сентябрь
Памятник Сталину предложили поставить в Новосибирске
В Новосибирске выдвинули инициативу поставить памятник революционеру и политику — Сталину, сообщается в соцсетях.
17 сентября, 10:51
Три города Сибири, куда можно уехать на выходные из Новосибирска
16 сентября, 08:36
Август
Митя Фомин раскритиковал Артемия Лебедева за унижения Новосибирска
15 августа, 03:46
100 дней Максима Кудрявцева — что удалось изменить новому мэру Новосибирска
1 августа, 03:53
Июль
В топ-5 самых дорогих городов для жизни попал Новосибирск
Жизнь в сибирской столице оказалась самой дорогой из других регионов, сообщили аналитики.
25 июля, 09:48
«Могильные оградки» не захотели видеть на улицах жители Новосибирска
22 июля, 05:00
Многострадальный пандус напротив мэрии снова разрушили в Новосибирске
1 июля, 04:50
Май
Битва за столицу Сибири: почему Новосибирск хуже Красноярска
17 мая, 08:08
Стало известно, сколько пляжей откроют в Новосибирске летом 2024
15 мая, 08:49
Продавать алкоголь запретят 9 мая в Новосибирске — называем места
В Новосибирске будет нельзя купить алкоголь во время праздника победы 9 мая, сообщили в мэрии.
4 мая, 05:54
Апрель
В цвета украинского флага покрасили двор в Новосибирске — жильцы в ужасе
В цвета, похожие на флаг другого государства, покрасили бордюры в Новосибирске, что возмутило горожан в соцсетях.
30 апреля, 03:27
Ждем стабильного плюса: когда в домах новосибирцев отключат отопление в 2024 году
18 апреля, 07:03
Досуг и классные фото: топ мест для прогулок в Новосибирске в теплую погоду
16 апреля, 09:35
Новосибирск попал в топ-10 благоприятных для жизни городов-миллионников
Новосибирск стал одним из городов с миллионным населением благоприятных для жизни, вместе с Бердском, Обью, Куйбышевым, Татарском и Карасуком.
2 апреля, 01:54
Март
Угадайте город по фото — ответы на все вопросы знают только единицы
В России есть сотни городов и 16 городов-миллионников. Сможете ли вы определить локацию по фото?
29 марта, 09:07
Парк «Каменка» в Новосибирске откроют в конце лета 2024
Парк «Каменка» откроют после завершения работ по благоустройству. Это должно произойти летом. Работы ведутся в рамках федерального проекта.
13 марта, 10:11

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