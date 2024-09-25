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Гостиница

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Сентябрь
Вскрылись проблемы туризма — что не так в Новосибирской области
25 сентября, 05:01
Июль
10 правил поиска съемного жилья во время путешествия. Как не нарваться на мошенников
Во время путешествия в другой город, не важно, деловая это поездка или туристическая, встает вопрос о том, где остановиться на несколько ночей.
22 июля, 08:56
Июнь
Гостиницу «Турист» не могут достроить в Новосибирске — сдачу перенесли на 2025 год
В Новосибирске не сдадут в текущем году гостиницу «Турист»: ее просто не достроили.
7 июня, 09:14
Май
8-летняя девочка выпала из окна гостиницы «Центральная» в Новосибирске
В центре Новосибирска приехавшая с танцевальным ансамблем на гастроли 8-летняя девочка выпала из окна гостиницы «Центральная», ее госпитализировали, сообщают в соцсетях очевидцы.
11 мая, 05:25
Миллион рублей из-под матраса гостя стащил сотрудник гостиницы в Новосибирске
8 мая, 03:13
Апрель
Губернатор Травников назвал приоритетной задачей строительство гостиниц в регионе
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу до 2030 года почти в два раза увеличить количество путешествий по стране за счет доступных туристических услуг. Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти в два раза.
3 апреля, 09:07
Март
Гостиницу c финскими парилками продают за 260 млн — смотрим, что внутри
В Новосибирске продают гостиницу за 260 млн рублей, которая имеет 10 этажей и предлагает разные категории номеров, конференц-зал, комнату переговоров и другое.
14 марта, 02:54
Февраль
Владельца гостиницы «Золотой лев» похоронят с замотанной головой в Новосибирске
Погибшего владельца «Золотого льва» хоронят в Новосибирске. Неофициально известно, что накануне трагедии он общался с силовиками: он был свидетелем по игорному делу, которое расследуется в пятом отделе ГСО СК РФ.
1 февраля, 06:11
Январь
Гостиницу на месте издательства «Наука» построят в Новосибирске
2 января, 02:52
Декабрь 2023
Новосибирец организовал пожароопасный хостел для мигрантов
В Новосибирске будут судить возможного организатора хостела для незаконных мигрантов. Строение в СНТ могло не отвечать требованиям пожарной безопасности.
29 декабря 2023, 13:00
Ноябрь 2023
Гостиничный комплекс продают в Новосибирске за 650 млн рублей
6 ноября 2023, 03:06
Октябрь 2023
Башни-близнецы высотой 31 этаж появятся у метро «Студенческая» в Новосибирске
Башни-близнецы, соединенные стеклянным мостом, построят в центре левого берега Новосибирска.
15 октября 2023, 05:45
В Новосибирске вопреки запрету строят гостиницу для мигрантов — соседи в шоке
В Кировском районе Новосибирска возобновилось строительство трехэтажного дома на улице Пригородной. Строение в частном секторе было признано самостроем и может быть снесено. Однако соседи заметили странных людей на крыше.
6 октября 2023, 09:48
В Новосибирске агрессивная толпа избила мужчину около гостиницы
1 октября 2023, 05:00
Сентябрь 2023
Коммерческие апартаменты не дают строить на пляже «Наутилус» в Новосибирске
Комиссия по генплану Новосибирска поддержала предложение городских депутатов об изменении статуса земельных участков у пляжа «Наутилус», вдоль реки Обь. На территории бывшей парковой зоны влиятельный застройщик собрался разместить апартаменты. Депутаты хотят вернуть участку «зеленый» статус.
26 сентября 2023, 10:45

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