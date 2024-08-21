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Град

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Август
Снеговика из града слепили в конце лета жители Новосибирска
В Новосибирске прошел сильный град, а новосибирцы нашли ему применение, вспомнив зимнюю забаву: фото они поделились в соцсетях.
21 августа, 05:46
Улицы Новосибирска затопило после ливня с градом — последствия на видео
19 августа, 11:06
Редкие растения стали мутировать после града в Новосибирской области
Коллекционер из Тогучина лишилась части посадок хост, за саженцы которых она заплатила серьезные деньги
15 августа, 11:27
Июль
Аномальная жара и ливни надвигаются на Новосибирск — какие опасности ждут в непогоду
23 июля, 11:35
Жара, град и ветер ожидаются в Новосибирской области
О жаре и граде в ближайшее время в Новосибирской области предупредили в МЧС.
16 июля, 13:11
Июнь
Смытый асфальт и плывущие авто — последствия погодного катаклизма в Новосибирске
26 июня, 06:02
Шторм и ливень с градом 26 июня обещает МЧС в Новосибирской области
26 июня, 01:28
Мощный град с теннисный мяч обрушился на Новосибирскую область
В Новосибирской области 23 июня выпал град: сибиряки делятся фотографиями в соцсетях.
24 июня, 02:54
Напарило. Град и мощный ливень обрушились на Новосибирск 17 июня
Во второй половине дня 17 июня и в течение суток 18 июня в Новосибирске обещают резкое ухудшение погоды, предупредили специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
17 июня, 08:34
Мощный град обрушился на жителей Новосибирской области
Крупные льдины, падающие с неба, побили посадки в огородах новосибирцев, сообщают люди в социальных сетях.
17 июня, 01:12
Град и грозы: экстренное предупреждение выпустили новосибирские синоптики
11 июня, 08:51
О ЧС из-за шквалистого ветра и града предупредили жителей Новосибирской области
В Новосибирской области управление МЧС распространило предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с плохой погодой, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
6 июня, 11:12
Уничтожил рассаду: мощный град выпал в начале июня в Новосибирской области
6 июня, 02:30
Май
Грозы, ливни, град: Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске
В городе снова разгуляется стихия, прогнозируют обильные осадки в сопровождении сильного ветра, предупреждает мэрия Новосибирска.
23 мая, 11:45
Названа дата возвращения бури и града в Новосибирскую область
Новосибирскую область по прогнозам синоптиков 22 мая могут атаковать порывы ветра, ливни и град, следует из сообщения Западно-Сибирского УГМС.
22 мая, 03:59
Мощный ливень спровоцировал многочисленные пробки на дорогах Новосибирска
В Новосибирске после прошедшего сильного ливня с градом образовались заторы на дорогах, достигающие девяти баллов, сообщают соцсети.
20 мая, 11:20
«Я на море»: мощный ливень с градом пролетел по Новосибирску — кадры последствий
20 мая, 09:54
Град, сильный ливень и ветер обрушились на Новосибирск
На Новосибирск обрушился проливной дождь с градом и порывами ветра, синоптики предупредили о неделе с постоянными осадками.
20 мая, 09:05
Апрель
Видео. Последствия разгула стихии в Новосибирской области
15 апреля, 03:14
Сентябрь 2023
В Новосибирске ученые разработали модель для оценки повреждений самолета градом
Ученые НГТУ разработали модель, которая демонстрирует, как удары града воздействуют на композитные части самолета. Эта информация была предоставлена пресс-службой университета и опубликована ТАСС.
30 сентября 2023, 07:02

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