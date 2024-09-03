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Кемерово

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Мощнейший циклон со снегопадом накроет регион в ближайшие дни
Погода резко изменится от бабьего лета до снежного циклона в Новосибирской области, сообщают погодные сервисы.
3 сентября, 07:44
В гонке за звание Культурной столицы не будет участвовать Новосибирск
Новосибирск не участвует в гонке на право стать Культурной столицей России, но его жители могут отдать голос за соседей по СФО.
22 августа, 03:22
«Взбесившийся трамвай»: возможно ли повторение кемеровской трагедии в Новосибирске
6 июня, 12:39
В Новосибирске врачи центра Мешалкина спасли женщину с опухолью Жанны Фриске
В Новосибирске врачи спасли кемеровчанку с крупной опухолью головного мозга. Именно от нее скончалась певица Жанна Фриске.
9 января, 10:44
2023
Руководителя Южно-Сибирского Росприроднадзора Фролова этапировали в Новосибирск
21 декабря 2023, 11:39
Ночь на шконке провел общественник из Новосибирска в полиции Кемерово: как и почему
23 июня 2023, 03:46
Правозащитника из Новосибирска задержали на одиночном пикете в Кемерово
21 июня 2023, 13:13

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