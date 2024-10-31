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Китай

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Жителям Новосибирска рассказали, как сэкономить в «Черную пятницу»
В Новосибирске в ноябре ожидаются большие скидки в магазинах: вот-вот начнутся две самые большие распродажи товаров.
31 октября, 10:36
Новосибирская область укрепляет межрегиональные связи с Китаем
Перспективные направления взаимодействия нашей области и провинции Чжэцзян (КНР), укрепление двусторонних связей сегодня обсудил Губернатор Андрей Травников с членами делегации Международного отдела ЦК Коммунистической партии Китая и руководства провинции Чжэцзян.
25 октября, 08:05
Китайцы съехались в Новосибирск — чем они интересовались
В Новосибирск приехала делегация граждан Китая: о причинах визита рассказали во фракции «Справедливая Россия — За Правду».
25 октября, 04:29
Инвестор из Китая объяснил, почему заводы нужно строить именно в Новосибирске
На фоне строительства нового крупного предприятия, инвестор из КНР рассказал, почему для развития бизнеса выбрал именно Новосибирскую область.
4 октября, 08:34
Из России в Китай едва не вывезли драгоценности на 17 млн — что там было
Очень дорогие камни хотели вывезти в Китай контрабандисты, сообщили в таможенном управлении.
9 сентября, 03:31
Топ-5 самых популярных автомобилей у россиян в 2024 году
В России эксперты составили список самых продаваемых в России в мае 2024 года автомобилей. Рейтинг составили в аналитическом агентстве «Автостат».
13 июня, 03:27
Покупать больше смартфонов стали жители Новосибирской области
С начала 2024 года в Новосибирской области резко повысился спрос на смартфоны, самыми популярными называют Realme и Xiaomi, пишет РБК Новосибирск.
21 апреля, 07:48
«Хватит расслабляться!»: Ольга Бузова отчитала Даву за плохой квест
В Китае продолжаются съемки реалити-шоу «Сокровища императора». Главный приз составляет 14 миллионов рублей. Одним из участников проекта является блогер и певец из Новосибирска Давид Манукян вместе со своим братом Арманом Давтяном.
5 апреля, 14:26
«Я тебя очень ждала»: Ольга Бузова расплакалась перед Давой в Китае
В Китае продолжаются съемки реалити-шоу «Сокровища императора». Одним из участников является новосибирский блогер и музыкант Давид Манукян. Недавно он умудрился довести до слез ведущую проекта Ольгу Бузову.
22 марта, 11:32
Блогер DAVA будет сражаться за сокровища императора
10 марта на телеканале ТНТ стартует реалити-шоу «Сокровища императора». Съемки проекта проходили на территории Китая, а участие в нем приняли популярные звезды шоу-бизнеса. Среди них — блогер и артист из Новосибирска Давид Манукян (DAVA).
27 февраля, 11:23
В промпарк под Новосибирском инвестируют 120 млрд рублей
11 февраля, 03:17
Китайский Новый год 2024: даты и история праздника
Китайский Новый год или Чуньцзе — один из важнейших праздников в странах Восточной Азии. В 2024 году торжество выпадает на 10 февраля, а отмечать его будут целых 15 дней.
6 февраля, 09:30
2023
В Новосибирске на треть выросло число автосалонов в 2023 году
Число автосалонов увеличилось в Новосибирске благодаря китайскому автопрому.
19 декабря 2023, 03:41
Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным за первые три часа
14 декабря Владимир Путин проводит Прямую линию. В режиме онлайн-трансляции он отвечает на вопросы граждан, в том числе журналистов. Atas.Info сделал подборку важных заявлений за первые три часа.
14 декабря 2023, 12:30
В Китай из Новосибирска увезли почти 100% экспортного кедрового ореха
Новосибирская область значительно увеличила экспорт кедрового ореха, особенно в Китай. Только в этом году объем поставок вырос в 12 раз.
12 декабря 2023, 01:34
Не сиди за компом: китайские учёные — о вреде гаджетов для подростков
Длительное время у экрана — будь то ноутбук или смартфон, может негативно сказаться на детский организм. В первую очередь — на психику. При этом степень воздействия зависит от программы.
5 декабря 2023, 06:10
Четвертый мост в Новосибирске строят 5 лет: за сколько его бы сделали китайцы
16 ноября 2023, 06:27
Единое представительство вузов Новосибирска откроется в Китае
Новосибирские вузы открывают единое представительство в Пекине для привлечения китайских студентов и укрепления связей с китайскими университетами.
11 октября 2023, 03:30
Публикации о себе на украинских сайтах опроверг Новосибирский протоиерей Новопашин
20 сентября 2023, 01:18
В Новосибирске запустят прямые рейсы на китайский остров Хайнань
Две авиакомпании начнут прямые полеты из Новосибирска на Хайнань в Китай. На это им выдала разрешение Росавиация.
30 мая 2023, 01:23

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