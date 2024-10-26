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Климат

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Когда устанавливался снежный покров в Новосибирске в предыдущие годы
25 октября, 21:32
Прогноз погоды на ноябрь-2024 в Новосибирске: аномальное тепло и первые снегопады
22 октября, 13:26
Суд обязал оборудовать ливневки на 11 улицах Новосибирска
Прокуратура выявила несколько улиц в Новосибирске, на которых отсутствуют ливневки, из-за чего город регулярно утопает в огромных лужах.
21 октября, 08:03
Штормовое предупреждение из-за аномальной жары выпустили в Новосибирске
В Новосибирске продолжают сохраняться жаркие дни: синоптики выпустили очередное штормовое предупреждение.
1 июля, 02:21
Надоедливая жара не отпустит: погода на выходные 29 и 30 июня в Новосибирске
Новосибирск не отпускает жара: погодные сервисы представили новый прогноз.
28 июня, 03:05
Адская жара в Новосибирске: каким станет климат в столице Сибири через 60 лет?
Общество уже столкнулось с экологической проблемой — прошедший год был наиболее теплым за все время. Как изменение климата может отразиться на погоде в Новосибирске, предположим, через 60 лет?
27 июня, 08:21
Каким будет климат в Новосибирске через 60 лет, показал ученый
Многие мечтают смастерить машину времени, чтобы понять, как изменится мир через много лет. Но ученые приблизили будущее и создали интерактивную карту погоды в 2080 году.
27 июня, 06:29
Небывалая жара ждет Россию и весь мир: феномен Эль-Ниньо накрыл Землю
Климатологи предрекают аномальный 2024 год из-за феномена Эль-Ниньо. Разбираемся, что это за явление и как повлияет на погоду.
29 марта, 05:26
Новосибирские ученые столкнулись с озоновой аномалией
В Караканском бору учеными была зафиксирована озоновая аномалия. Это может сказаться на изменениях климата.
11 марта, 07:17
В Новосибирске аномальное потепление в феврале приблизилось к рекорду 1962 года
В Новосибирске 10 февраля 2024 года был почти самый теплый день за всю историю. Последний такой рекорд был в 1960-х годах.
13 февраля, 03:57
2023
Ученый Павловский предупредил новосибирцев об опасных изменениях климата
Жителей Новосибирска предупредили о глобальных изменениях климата, включая повышение температуры воздуха и влажности.
25 августа 2023, 05:41
Аномальное лето-2023: что происходит с погодой и чего ждать дальше
10 июля 2023, 09:55
Стадо из 24 бизонов привезут в Новосибирск из Европы — что за проект
В Новосибирск из Европы привезут стадо из 24 бизонов для реализации проекта по созданию экосистемы, которая может влиять на климат на планете через 50-100 лет.
30 июня 2023, 03:40
«Жареное солнце больших городов»: из-за сильной жары столицей станет Новосибирск
23 мая 2023, 07:40
Эксперты встревожены нервозностью климата и риском пожаров в Сибири
22 марта 2023, 09:38

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