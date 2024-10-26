Адская жара в Новосибирске: каким станет климат в столице Сибири через 60 лет?

Общество уже столкнулось с экологической проблемой — прошедший год был наиболее теплым за все время. Как изменение климата может отразиться на погоде в Новосибирске, предположим, через 60 лет?