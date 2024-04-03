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2024
Многодетная мать из Новосибирска Оксана Усова попробовала себя в роли певицы
3 апреля, 02:38
«Чистый, честный, местный»: кандидат в мэры Новосибирска выпустил клип о выборах
На видео кандидат гуляет по Новосибирску, разбрасывает бумаги со стола и всячески убеждает, что он тот самый.
1 апреля, 04:26
Скрипачки из Silenzium сыграли про беспечного ангела на берегу Бердского залива
Легендарное скрипичное кроссовер-трио Silenzium из Новосибирска записало новый клип. Композицию «Беспечный ангел» скрипачки запечатлели на берегу Бердского залива.
24 января, 06:52
Популярная певица Zivert решила снять свой новый клип в Новосибирской области
Певица Zivert собирается снять клип в Новосибирской области. Об этом она рассказала во время шоу.
21 января, 02:27
Физик из Новосибирска отказался сотрудничать с телеведущей Региной Тодоренко
Новосибирский физик отказался сотрудничать с телеведущей Региной Тодоренко, несмотря на предложение о выступлении в её шоу «Пятница с Региной».
12 января, 01:29
2023
Блогер из Новосибирска сняла клип на трек «Дышит маточкой»
Новосибирская блогерша Виктория Аршина представила клип на трек «Дышит маточкой», в котором она раскрыла тему шопинга после победы в шоу «Богиня шопинга».
31 октября 2023, 01:23
Клип известной Анжеле посвятили поклонники из Новосибирска
Жители Новосибирска создали клип об Анжеле и опубликовали его в Telegram-канале.
20 октября 2023, 09:38
Глава Совета отцов в Новосибирске восхитился клипом SHAMAN, снятым в зоне СВО
Глава Совета отцов в Новосибирске высоко оценил клип SHAMAN «Мой бой» из зоны СВО и поддержал идею того, что такие исполнители должны давать концерты для молодежи.
26 июля 2023, 01:29
Новый клип Шамана «Мой бой»: что известно о песне, текст, комментарии
Лидером запросов новосибирцев в Яндексе стал клип Шамана на композицию «Мой бой». Рассказываем, что это за песня и как о ней отзывается сам автор
21 июля 2023, 03:48
Новосибирский рэпер DAVA выпустил клип на песню про любовь
Блогер и хип-хоп-исполнитель DAVA (Давид Манукян) выпустил новую песню «Ориентиры», посвященную болезненной разлуке с любимым человеком. Премьера клипа уже состоялась на видеохостинге YouTube.
24 мая 2023, 11:56
Певица из Новосибирска Алла Красюк покорила соцсети клипом о бойцах СВО
27 марта 2023, 02:29
2022
В Новосибирске создатель скрипичного трио Silenzium сменила фамилию на Нирамайя
11 ноября 2022, 03:31
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
Популярный в видеохостингах музыкант ISAY запустил масштабный кастинг в Новосибирске на съемки в новом клипе «Бабалех». Для своего музыкального проекта он выберет самых юморных и талантливых земляков, которые смогут подзаработать и прославиться. А ограничение по кандидатам только одно – возраст 18+.
21 сентября 2022, 02:32
Группа SOYKA сняла клип про любовь на пляже в Новосибирске
Новосибирска группа SOYKA сняла клип на песню «Океан» на Центральном пляже Академгородка. Его выложили во «ВКонтакте».
20 сентября 2022, 05:37

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