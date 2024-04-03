Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске

Популярный в видеохостингах музыкант ISAY запустил масштабный кастинг в Новосибирске на съемки в новом клипе «Бабалех». Для своего музыкального проекта он выберет самых юморных и талантливых земляков, которые смогут подзаработать и прославиться. А ограничение по кандидатам только одно – возраст 18+.