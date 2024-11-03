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Коммунальная авария

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Ноябрь
Когда включат отопление и горячую воду в Новосибирске — сроки и даты
Жители домов в Октябрьском районе Новосибирска стали жертвами очередного коммунального ЧП.
3 ноября, 10:22
Десятки квартир затопило после коммунальной аварии — что делать жителям
В Новосибирске начали возмещать ущерб жителям, пострадавшим в результате крупной коммунальной аварии, произошедшей 30 октября.
2 ноября, 06:53
Октябрь
Жители Новосибирска показали последствия ликвидации коммунальной аварии
31 октября, 05:50
Мэрия отчиталась о завершении работ после коммунальной аварии в Новосибирске
В Новосибирске тысячи жителей страдали от коммунальной аварии: мэрия отчиталась, что все работы завершены.
31 октября, 02:20
Бастрыкин потребовал доклад о коммунальном ЧП с отоплением в Новосибирске
Коммунальная авария оставила тысячи горожан, живущих в Новосибирске, без отопления: в дело вмешался глава СКР, информировали в ведомстве.
31 октября, 01:36
Отопление вернули в сотни домов после коммунальной аварии в Новосибирске
В Новосибирске тепло вернули в дома сотен горожан, о чем свидетельствуют данные из ТГ-канала СГК.
31 октября, 01:35
В мэрии Новосибирска сообщили о сроке подачи тепла в зоне ТЭЦ-4
30 октября, 14:01
Дома залило кипятком, нет отопления — последствия коммунальной аварии в Новосибирске
30 октября, 10:50
Горбольницу и часть домов переключили на ТЭЦ-5 после аварии в Новосибирске
В Новосибирске жители сидят весь день без тепла после коммунальной аварии, о чем ранее информировали в СГК и мэрии.
30 октября, 09:41
Жителям Новосибирска возместят ущерб после коммунального ЧП
В Новосибирске сотни домов остались без отопления, а из-за коммунальной аварии жильцам причинен значительный ущерб, сообщили в ГСК.
30 октября, 09:11
Дождь пошел в квартирах после коммунальной аварии в Новосибирске
На правом берегу Новосибирска случилась коммунальная авария: после этого в некоторых домах пошел дождь, сообщают очевидцы в соцсетях.
30 октября, 06:45
В Новосибирске после очередной коммунальной аварии на место выехал прокурор
Прокурор Заельцовского района Денис Головин выехал на место коммунальной аварии, произошедшей в Новосибирске.
30 октября, 04:46
В Новосибирске сотни домов остались в холод без отопления
Частично остались без отопления новосибирцы, живущие в Заельцовском районе, информируют в СГК.
30 октября, 02:06
В Новосибирске затопило подвалы многоэтажных домов в ЖК «Балтийский»
22 октября, 09:56
Сотни жителей Новосибирска остались без тепла и горячей воды — в чем причина
6 октября, 05:01
Сентябрь
Появилось видео затопленной кипятком улицы в Новосибирске
22 сентября, 08:50
Реки кипятка разлились во дворе улицы Лескова в Новосибирске
В Новосибирске произошла коммунальная авария из-за которой весь двор затоплен кипятком, сообщают очевидцы в соцсетях.
22 сентября, 07:31
Аварии на теплосетях учились ликвидировать в Новосибирске
Перед началом отопительного сезона энергетики, управляющие компании и сотрудники мэрии отработали алгоритм совместных действий в случае аварии на теплосетях, следует из сообщения муниципального пресс-центра.
5 сентября, 10:53
Август
Центр Новосибирска окутал пар — прорвало трубопровод на Советской
26 августа, 13:48
Июль
Сколько будут устранять прорыв на левом берегу Новосибирска, рассказали в СГК
12 июля в Ленинском районе Новосибирска третий раз за год забил фонтан горячей воды, Atas.info узнал, когда отремонтируют трубу.
12 июля, 09:18

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