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Краснозерский район

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2024
Пенсионер разбился в ДТП с припаркованным КамАЗом в Новосибирской области
В Новосибирской области произошло ДТП с погибшим пожилым человеком, подробности дали в ГАИ.
1 ноября, 01:39
Бродячая собака набросилась на школьника в Новосибирской области — мальчику заплатили
В Новосибирской области уличная собака напала на ребенка, подробности дали в прокуратуре.
17 июля, 04:03
Госконтракт с уличенной в коррупции фирмой расторгнут в Новосибирской области
Администрация Краснозерского района неправомерно заключила контракт с компанией, ранее наказанной за коррупцию, следует из сообщения региональной прокуратуры.
5 июня, 05:18
ФСБ задержала главу Краснозерского района Новосибирской области Семенову
31 мая, 12:57
Женщина погибла в перевернувшейся Mazda Familia в Новосибирской области
В Краснозерском районе Новосибирской области в дорожно-транспортном происшествии погибла пассажирка автомобиля Mazda Familia, следует из сообщения областной Госавтоинспекции.
11 мая, 04:18
2022
В Краснозерском районе НСО объявили траур из-за погибшего на Украине земляка
День траура объявлен 12 сентября в Краснозерском районе Новосибирской области в память о контрактнике, который погиб в ходе спецоперации на Украине
11 сентября 2022, 11:11

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