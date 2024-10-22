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Криминал

Криминал — последние общественные новости Омска и области сегодня | Город55

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Октябрь
Житель Новосибирска избил товарища и оставил его погибать в кустах
В Новосибирске под суд пойдет мужчина, который по неосторожности мог способствовать гибели своего товарища, сообщили в прокуратуре.
22 октября, 06:56
Стрельбу у бара устроили жители Новосибирской области — чем все закончилось
В Новосибирской области суд начал рассматривать дело стрелков у бара, сообщили в судебном департаменте.
18 октября, 03:06
В Новосибирск с СВО вернулся киллер Труновской ОПГ
В Новосибирск вернулся Дмитрий Буоль, бывший штатный киллер одной из самых известных преступных группировок города — ОПГ «Трунова». Буоль отслужил снайпером в зоне специальной военной операции. Его участие в СВО позволило досрочно выйти на свободу после 14 лет заключения.
16 октября, 13:01
Самые криминальные районы Новосибирска с 2001 года: статистика преступлений
15 октября, 02:29
Сентябрь
Чеснок забил жену заготовкой Буратино — новосибирский «подарок» на 8 марта
В Новосибирской области вынесли приговор мужчине, который забил свою жену, подробности сообщили в судебном департаменте.
24 сентября, 03:57
Жители Новосибирской области толпой запинали соседа
В Новосибирской области будут судить мужчин за убийство односельчанина, подробности дали в прокуратуре.
23 сентября, 04:57
Скандальный развод Бакальчуков закончился стрельбой в Wildberries, слезами и смертями
19 сентября, 10:30
Кологривый стал маньяком и набросился на Хабенского
18 сентября, 09:26
Самые опасные города для туристов в 2024 году — куда лучше не ехать
Названы одни из самых рискованных городов мира для туристов в 2024 году: кто возглавил список?
13 сентября, 05:09
Версии не сходятся: захвативший в заложники мать с детьми новосибирец высказался о ЧП
Впервые прокомментировал захват заложников в квартире житель Новосибирска.
10 сентября, 11:23
Сгубившего школьницу сектанта оставили за решеткой в Новосибирске
Предполагаемого убийцу девочки оставили в новосибирском СИЗО, сообщил областной суд.
9 сентября, 09:22
Тело пропавшей 20 лет назад студентки найдено в Новосибирске
4 сентября, 02:48
Бывший зек расправился с матерью в Новосибирске
В Новосибирске вынесли приговор сыну за убийство матери, сообщили в прокуратуре.
2 сентября, 07:53
Молоточника из Новосибирска оставили за решеткой после нападения в цветочном
Новосибирец останется за решеткой, пока идет разбирательство о нападении на человека с молотком, сообщили в судебном департаменте.
2 сентября, 06:39
Август
Забил и задушил: сына отправили в колонию за расправой над матерью
Мужчина расправился над матерью в Новосибирске: его отправили в колонию, сообщили в судебном департаменте.
30 августа, 07:15
В домогательстве к детям обвинили бывшего полицейского из Новосибирска
29 августа, 03:26
Вскрылись новые детали убийства полицейского в новосибирском селе Яркуль
28 августа, 06:29
Раскрыто название села, где полицейские могли спрятать труп девочки 14 лет назад
27 августа, 02:57
Два здания Института СО РАН обокрали неизвестные в Новосибирске
Неизвестные ворвались в здания Института СО РАН в Новосибирске и обнесли их, что подтвердили в ГУ МВД региона.
21 августа, 09:42
Вымогатели заставили новосибирских школьников покупать алкоголь, еду и сигареты
В Новосибирской области вынесен приговор банде вымогателей, которые притянули школьников и запугали их, подробности дали в прокуратуре.
20 августа, 02:39

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