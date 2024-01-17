LIVE: авария на левом берегу Новосибирска: улицы топит кипятком

На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Остальные сообщения читайте у нас на сайте, а также не забывайте присылать свои истории:
🔺в telegram @atasinfomessage
🔺с помощью бота https://t.me/Atasinfo_bot
🔺в WhatsApp по номеру 8 (499) 110-58-85
Наш корреспондент на месте событий замерз и присылает последнюю фотографию оттуда.
Так сейчас выглядят некоторые улицы левого берега. Администрации придется потратить деньги не только на ремонт теплосетей, но и на возмещение ущерба, восстановление дорог и тротуаров.
В зоне отключения 200 домов
На месте порыва на ул. Петропавловской работают глава администрации Ленинского района Александр Гриб, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.
«Специалисты координируют работы ресурсоснабжающих организаций и городских служб. На текущий момент в зоне отключения 200 домов. Сейчас специалисты предпринимают все необходимые меры для локализации порыва и нормализации давления, уменьшения числа домов, находящихся в зоне отключения до 40-50. Начинается нормализация давления по ТЭЦ-3, чтобы перезапустить теплоснабжение в домах на жилмассивах Чемском, Расточке, Затулинке и др», — сообщили в мэрии.
Судя по данным муниципального портала, аварии на левом берегу не было. Так выглядит карта отключений систем ЖКХ.
Справка. Осенью 2023 года портал «Мой Новосибирск», на котором отображены все отключения, признали лучшей муниципальной практикой в России.
В СГК пообещали сузить контур отключения домов от тепла: сейчас отопления нет в 161 доме, а в ближайшие часы тепла не будет только в 40 домах.
Новосибирцы уже жалуются на отключение тепла после новой аварии. В соцсетях горожане пишут, что батареи остыли в домах на улицах Ватутина, Блюхера, Титова, Новогодняя, Пермитина, Пархоменко, К. Маркса, Вертковская.
Сибиряк — не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается. Видимо, такой народной мудростью руководствуются учителя одной из школ в Ленинском районе.
Таким сообщением поделились подписчики АСТ-54. Никакой 40-градусный мороз и холодные батареи не должны мешать грызть гранит науки.
В мэрии сообщили, в каких домах начало холодать из-за аварии в Новосибирске. Прорыв произошел у возле дома №2 на улице Петропавловской. Параметры по отоплению и горячей воде снизили с 16.30 до 00.00. Это касается жилмассивов Горский, Троллейный, Юго-Западный, а Станиславский, в районе Телецентра и в части Кировского района.
Время подключения домов к теплу сдвинули до 00:00. Как сообщили в СГК, сейчас без теплоснабжения остаются 161 многоквартирный дом, 8 детских образовательных учреждений, а также 6 медицинских учреждений.
Оперативная группа ГУ МЧС России по региону уже выехала на место коммунальной аварии в системе теплоснабжения в Ленинском районе на улице Петропавловская.
«Силы и средства спасательного ведомства переведены в повышенную готовность при необходимости реагирования и оказания помощи»
На данный момент из-за коммунальной аварии поступило пять обращений за медицинской помощью, о чем сообщает региональный Минздрав. Известно, что один человек госпитализирован.
На левом берегу, где произошла коммунальная авария, уже образовались пробки. По данным 2ГИС, дорожные заторы наблюдаются на улицах Пархоменко, Титова, Троллейная, Станиславского и других. Корреспондент Atas.info с места событий сообщает, что перекрыт участок улицы Троллейной.
Оперштаб создадут по факту аварии на Петропавловской в Новосибирске, о чем заявил губернатор Андрей Травников.
«Сейчас и. о. мэра Олег Клемешов собирает оперативный штаб по устранению дефекта. В заседании принимает участие мой заместитель Сергей Семка. Определяются возможная зона отключения ресурса и сроки устранения последствий аварии».
Вода льет ручьем на перекрестке, где произошла коммунальная авария.
Собрали для вас в одном видео все самые драматичные кадры с места аварии.
Россия в одном кадре: коммунальная авария, новосибирец в инее, идущий через кипяток, мать с ребёнком — всё это на фоне техники с символикой Z.