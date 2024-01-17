LIVE: авария на левом берегу Новосибирска: улицы топит кипятком

В мэрии сообщили, в каких домах начало холодать из-за аварии в Новосибирске. Прорыв произошел у возле дома №2 на улице Петропавловской. Параметры по отоплению и горячей воде снизили с 16.30 до 00.00. Это касается жилмассивов Горский, Троллейный, Юго-Западный, а Станиславский, в районе Телецентра и в части Кировского района.