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Из-за аварии затопило несколько улиц

LIVE: авария на левом берегу Новосибирска: улицы топит кипятком

Фото: Артём Васильев. atas.info. Из-за аварии затопило несколько улиц
Вторая за январь крупная коммунальная авария произошла на левом берегу Новосибирска. Затопило несколько улиц. Подробнее — в нашей онлайн трансляции.
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17 января
17 января, 13:32

На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Остальные сообщения читайте у нас на сайте, а также не забывайте присылать свои истории:

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Наш корреспондент на месте событий замерз и присылает последнюю фотографию оттуда.

Корреспондент Артем ВасильевКорреспондент Артем Васильев
Корреспондент Артем Васильев. Фото: Артем Васильев. atas.info
17 января, 13:03

Так сейчас выглядят некоторые улицы левого берега. Администрации придется потратить деньги не только на ремонт теплосетей, но и на возмещение ущерба, восстановление дорог и тротуаров.

Так выглядят последствия аварииТак выглядят последствия аварии
Так выглядят последствия аварииТак выглядят последствия аварии
Так выглядят последствия аварииТак выглядят последствия аварии
Так выглядят последствия аварии. Фото: Артем Васильев. atas.info
Стали известны причины второй коммунальной аварии в январе в Новосибирске
Масштабная коммунальная авария произошла в Новосибирске 17 января 2024. По данным СГК в контуре отключения теплоснабжения из-за повреждения трубопровода на ул. Петропавловской находится более 160 жилых домов.
17 января, 12:50
17 января, 12:03

В зоне отключения 200 домов

На месте порыва на ул. Петропавловской работают глава администрации Ленинского района Александр Гриб, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

«Специалисты координируют работы ресурсоснабжающих организаций и городских служб. На текущий момент в зоне отключения 200 домов. Сейчас специалисты предпринимают все необходимые меры для локализации порыва и нормализации давления, уменьшения числа домов, находящихся в зоне отключения до 40-50. Начинается нормализация давления по ТЭЦ-3, чтобы перезапустить теплоснабжение в домах на жилмассивах Чемском, Расточке, Затулинке и др», — сообщили в мэрии.
17 января, 12:03

Судя по данным муниципального портала, аварии на левом берегу не было. Так выглядит карта отключений систем ЖКХ.

Справка. Осенью 2023 года портал «Мой Новосибирск», на котором отображены все отключения, признали лучшей муниципальной практикой в России.

17 января, 11:58

В СГК пообещали сузить контур отключения домов от тепла: сейчас отопления нет в 161 доме, а в ближайшие часы тепла не будет только в 40 домах.

17 января, 11:54

Новосибирцы уже жалуются на отключение тепла после новой аварии. В соцсетях горожане пишут, что батареи остыли в домах на улицах Ватутина, Блюхера, Титова, Новогодняя, Пермитина, Пархоменко, К. Маркса, Вертковская.

Появились фото и видео с места второй коммунальной аварии в Новосибирске
Вторая за неделю коммунальная авария произошла в Ленинском районе Новосибирска. Показываем фото и видео с места событий.
17 января, 11:50
Есть ошпаренные кипятком — последствия новой коммунальной аварии в Новосибирске
Гейзер кипятка ударил из-под земли в Новосибирске на ул. Петропавловской 17 января 2024. Вторая коммунальная авария в Новосибирске не обошлась без пострадавших. Медики уточняют цифры получивших ожоги горожан.
17 января, 11:47
17 января, 11:37

Сибиряк — не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается. Видимо, такой народной мудростью руководствуются учителя одной из школ в Ленинском районе.

Таким сообщением поделились подписчики АСТ-54. Никакой 40-градусный мороз и холодные батареи не должны мешать грызть гранит науки.

17 января, 11:35

В мэрии сообщили, в каких домах начало холодать из-за аварии в Новосибирске. Прорыв произошел у возле дома №2 на улице Петропавловской. Параметры по отоплению и горячей воде снизили с 16.30 до 00.00. Это касается жилмассивов Горский, Троллейный, Юго-Западный, а Станиславский, в районе Телецентра и в части Кировского района.

17 января, 11:32

Время подключения домов к теплу сдвинули до 00:00. Как сообщили в СГК, сейчас без теплоснабжения остаются 161 многоквартирный дом, 8 детских образовательных учреждений, а также 6 медицинских учреждений.

17 января, 11:31

Оперативная группа ГУ МЧС России по региону уже выехала на место коммунальной аварии в системе теплоснабжения в Ленинском районе на улице Петропавловская.

«Силы и средства спасательного ведомства переведены в повышенную готовность при необходимости реагирования и оказания помощи»
17 января, 11:29

На данный момент из-за коммунальной аварии поступило пять обращений за медицинской помощью, о чем сообщает региональный Минздрав. Известно, что один человек госпитализирован.

17 января, 11:27

На левом берегу, где произошла коммунальная авария, уже образовались пробки. По данным 2ГИС, дорожные заторы наблюдаются на улицах Пархоменко, Титова, Троллейная, Станиславского и других. Корреспондент Atas.info с места событий сообщает, что перекрыт участок улицы Троллейной.

17 января, 11:25

Оперштаб создадут по факту аварии на Петропавловской в Новосибирске, о чем заявил губернатор Андрей Травников.

«Сейчас и. о. мэра Олег Клемешов собирает оперативный штаб по устранению дефекта. В заседании принимает участие мой заместитель Сергей Семка. Определяются возможная зона отключения ресурса и сроки устранения последствий аварии».
17 января, 11:21

Вода льет ручьем на перекрестке, где произошла коммунальная авария.

Видео: atas.info.
Губернатор НСО Травников заявил о создании оперштаба по аварии на Петропавловской
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о создании оперативного штаба по ликвидации коммунальной аварии на улице Петропавловской. Порыв теплотрассы произошел 17 января.
17 января, 11:19
17 января, 11:18

Собрали для вас в одном видео все самые драматичные кадры с места аварии.

Видео: atas.info.
17 января, 11:18

Россия в одном кадре: коммунальная авария, новосибирец в инее, идущий через кипяток, мать с ребёнком — всё это на фоне техники с символикой Z.

Видео: atas.info.

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