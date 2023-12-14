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Текстовая онлайн-трансляция с прямой линии президента

Прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента

Фото: kremlin.ru. Текстовая онлайн-трансляция с прямой линии президента
Пенсии, тарифы ЖКХ, спецоперация на Украине — одни из немногих тем, которые затронет Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции 2023 года. Со всей России приняты почти 2 млн обращений. Президент ответит на самые главные из них. Подробнее — в онлайн-трансляции Atas.Info.
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14 декабря 2023
14 декабря 2023, 13:31

На этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что следили за Прямой линией вместе с нами. Оставайтесь на Atas.Info и следите за другими важными новостями.

14 декабря 2023, 13:20

❗️Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным к 20:00:

  • цены на отечественные авто выросли на 40% — это много. При этом китайские автомобили вытесняют другие машины с рынка;
  • отвечая на вопрос блогера: в своей деятельности нужно действовать, исходя из этики, морали и нравственности;
  • все интеграции РФ строит на добровольной основе, заявил Путин, говоря о странах СНГ и ЕАЭС;
  • присутствие отечественных брендов на рынке выросло на 31% — необходимо продвигать российскую продукцию;
  • разработки искусственного интеллекта необходимо возглавить — при это он не сможет «заменить бабушку»;
  • вопрос Путину задал двойник — он спросил, как много у президента клонов;
  • особую экономическую зону в Шебекино Белгородской области поручил создать президент;
  • программа семейной ипотеки может быть продлена, если это позволит бюджет;
  • президент не видит необходимости в ликвидации микрофинансовых организаций;
  • урожай зерна в 2023 году побил рекорд — 146 млн тонн;
  • Владимир Путин прокомментировал новости о запрете абортов, отмечая, что их не запрещали;
  • демографическую ситуацию в России нужно исправлять за счет традиционных ценностей;
  • будет продолжена работа по газификации в населенных пунктах
  • «Северные потоки», по словам президента, скорее всего, взорвали американцы;
  • мигрантов нужно заранее интегрировать в российское общество, при этом должен быть орган, контролирующий соблюдение традиций народов России.
14 декабря 2023, 13:12

Последний вопрос Прямой линии. Слово дали «кремлёвскому» журналисту «Коммерсанта» Андрею Колесникову. Он спросил у президента, чтобы тот сказал себе образца 2000-го года.

«Я бы сказал: верной работой идёте, товарищ. От чего бы предупредил… От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших, так называемых, партнёров. По поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский народ. В этой вере залог успеха, возрождения, становления и развития России» — этими словами Владимир Путин завершил прямую линию.

14 декабря 2023, 13:11
14 декабря 2023, 13:09

Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Хуснуллиным возможность расширения двухполосной автомобильной трассы от Омска до Новосибирска.

14 декабря 2023, 13:05

О миграционной политике

Это непростая проблема. Она характера для многих стран мира, для нас тоже. У нас свыше 10 млн трудовых мигрантов. У нас и безработица 2,9% — её нет почти, а потребность в рынке труда есть. Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда. Мы прежде всего заинтересованы в квалифицированной рабочей силе, — заявил Владимир Путин.

Что нужно для решения проблемы, по версии президента:

  • решать миграционную проблему с другими странами заранее — открывать за рубежом русские школы, филиалы вузов для ранней адаптации приезжих;
  • мигранты обязаны уважать законы и традиции народов РФ;
  • должен быть орган, регулирующий соблюдение законов и традиций;
  • в России следует создавать хорошие условия для мигрантов — нужно заранее влиять на проблемы.
14 декабря 2023, 13:04

Прямая линия близится к завершению, Путин ответил на вопросы ведущих в режиме «блиц». Песков предлагает заканчивать.

14 декабря 2023, 13:03

«Береги честь смолоду», — Путин дал совет российской молодежи и посоветовал ставить перед собой амбициозные цели.

14 декабря 2023, 13:00

«Нужно, чтобы все мигранты уважали наши традиции и законы Россиской Федерации, а соотвествующие органы за этим следили», — Путин прокомментирвал проблему трудовых мигрантов, подчеркнув, что им нужно создавать качественные условия жизни.

Нужен специальный орган, который бы решал проблемы мигрантов в комплексе, заявил глава государства. «Прежде всего, нужно руководствоваться интересами местного населения, граждан Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Путин.

14 декабря 2023, 12:53

Об абортах и рождаемости в России

Владимир Путин предложил решить демографическую проблему тремя путями:

  1. Нужно вернуться к традиционным ценностям, одна из которых — большая семья. Следует руководствоваться принципом, что ребенок — «дар божий»;
  2. Стоит привести в порядок женские консультации, отделения больниц и поликлиник, родильные дома;
  3. Следует тщательнее проработать вопрос поддержки семей. Сконцентрироваться нужно на улучшении ипотечных условий, субсидий, а также нарабатывать новый инструментарий.
14 декабря 2023, 12:48

Путин сравнил призывы к запретам абортов в России с горбачевской антиалкогольной кампанией, когда люди стали преходить на суррогаты и получать тяжелые отравления. «Права и свободы женщины должны соблюдаться», — заявил президент. Однако, подчеркнул Путин, необходимо стремиться к росту рождаемости. Нужно «приводить в порядок» женские консультации и родильные отделения региональных больниц. Кроме того, необходимо развивать меры поддержки семей с детьми, резюмировал глава государства.

14 декабря 2023, 12:47
14 декабря 2023, 12:44

«Продовольственная безопасность России обеспечена. Есть проблемы в области семян, здесь есть, над чем работать», — заявил Владимир Путин, подчеркнув, что в 2023 году аграрии России собрали рекордный урожай.

14 декабря 2023, 12:38

НЕОЖИДАННО: Нет необходимости в ликвидации микрофинансовых организаций, — заявил президент.

14 декабря 2023, 12:28

Путин пообещал создание особой экономической зоны в Шебекино, на границе с Украиной.

14 декабря 2023, 12:26

О развитии искусственного интеллекта

«Нужно сделать все, чтобы мы были одним из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится, никто не знает», — Владимир Путин прокомментировал развитие технологий искусственного интеллекта.

Отвечая на вопрос 8-летней девочки, президент отметил, что эти технологии никогда не заменят ей бабушку и маму.

14 декабря 2023, 12:23

Двойник Путина в прямом эфире! Во время Прямой линии он спросил, действительно ли у президента много двойников. Здесь без лишних слов — просто смотрите.

«Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя, говорить моим голосом должен только один человек. И этом человеком буду я. Так один из наших деятелей шутил когда-то. Да, это мой первый двойник, кстати сказать», — ответил Путин.

Кстати, на вопрос президент так и не ответил.

14 декабря 2023, 12:22
14 декабря 2023, 12:21

Присутствие отечественных брендов на российском рынке выросло на 31%, заявил Путин и попросил руководителей регионов активно способствовать продвижению региональных брендов. Кажды регион должен принять собственную программу поддержки малого бизнеса, подчеркнул глава государства.

14 декабря 2023, 12:14

Владимир Путин назвал Украину «беднейшей страной Европы».

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