Прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента

«Я бы сказал: верной работой идёте, товарищ. От чего бы предупредил… От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших, так называемых, партнёров. По поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский народ. В этой вере залог успеха, возрождения, становления и развития России» — этими словами Владимир Путин завершил прямую линию.