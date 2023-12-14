Прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента

На этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что следили за Прямой линией вместе с нами. Оставайтесь на Atas.Info и следите за другими важными новостями.
Последний вопрос Прямой линии. Слово дали «кремлёвскому» журналисту «Коммерсанта» Андрею Колесникову. Он спросил у президента, чтобы тот сказал себе образца 2000-го года.
«Я бы сказал: верной работой идёте, товарищ. От чего бы предупредил… От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших, так называемых, партнёров. По поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский народ. В этой вере залог успеха, возрождения, становления и развития России» — этими словами Владимир Путин завершил прямую линию.
Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Хуснуллиным возможность расширения двухполосной автомобильной трассы от Омска до Новосибирска.
Это непростая проблема. Она характера для многих стран мира, для нас тоже. У нас свыше 10 млн трудовых мигрантов. У нас и безработица 2,9% — её нет почти, а потребность в рынке труда есть. Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда. Мы прежде всего заинтересованы в квалифицированной рабочей силе, — заявил Владимир Путин.
Что нужно для решения проблемы, по версии президента:
Прямая линия близится к завершению, Путин ответил на вопросы ведущих в режиме «блиц». Песков предлагает заканчивать.
«Береги честь смолоду», — Путин дал совет российской молодежи и посоветовал ставить перед собой амбициозные цели.
«Нужно, чтобы все мигранты уважали наши традиции и законы Россиской Федерации, а соотвествующие органы за этим следили», — Путин прокомментирвал проблему трудовых мигрантов, подчеркнув, что им нужно создавать качественные условия жизни.
Нужен специальный орган, который бы решал проблемы мигрантов в комплексе, заявил глава государства. «Прежде всего, нужно руководствоваться интересами местного населения, граждан Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Путин.
Владимир Путин предложил решить демографическую проблему тремя путями:
Путин сравнил призывы к запретам абортов в России с горбачевской антиалкогольной кампанией, когда люди стали преходить на суррогаты и получать тяжелые отравления. «Права и свободы женщины должны соблюдаться», — заявил президент. Однако, подчеркнул Путин, необходимо стремиться к росту рождаемости. Нужно «приводить в порядок» женские консультации и родильные отделения региональных больниц. Кроме того, необходимо развивать меры поддержки семей с детьми, резюмировал глава государства.
«Продовольственная безопасность России обеспечена. Есть проблемы в области семян, здесь есть, над чем работать», — заявил Владимир Путин, подчеркнув, что в 2023 году аграрии России собрали рекордный урожай.
НЕОЖИДАННО: Нет необходимости в ликвидации микрофинансовых организаций, — заявил президент.
Путин пообещал создание особой экономической зоны в Шебекино, на границе с Украиной.
«Нужно сделать все, чтобы мы были одним из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится, никто не знает», — Владимир Путин прокомментировал развитие технологий искусственного интеллекта.
Отвечая на вопрос 8-летней девочки, президент отметил, что эти технологии никогда не заменят ей бабушку и маму.
Двойник Путина в прямом эфире! Во время Прямой линии он спросил, действительно ли у президента много двойников. Здесь без лишних слов — просто смотрите.
«Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя, говорить моим голосом должен только один человек. И этом человеком буду я. Так один из наших деятелей шутил когда-то. Да, это мой первый двойник, кстати сказать», — ответил Путин.
Кстати, на вопрос президент так и не ответил.
Присутствие отечественных брендов на российском рынке выросло на 31%, заявил Путин и попросил руководителей регионов активно способствовать продвижению региональных брендов. Кажды регион должен принять собственную программу поддержки малого бизнеса, подчеркнул глава государства.
Владимир Путин назвал Украину «беднейшей страной Европы».