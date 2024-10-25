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Ливень

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Октябрь
Сильный ветер и потепление до +11 градусов: какой будет погода 25 октября в НСО
25 октября в Новосибирске и области ожидается пасмурная погода с дождями различной интенсивности. Возможен сильный ветер.
24 октября, 21:42
Сентябрь
Видео: Новосибирск утонул после осеннего ливня
8 сентября, 12:18
Август
Об ухудшении погоды в Новосибирске предупреждает МЧС
Региональное управление чрезвычайного ведомства выпустило предупреждение о непогоде в среду, 21 августа
20 августа, 11:14
Грозы будут бушевать в Новосибирской области три дня
Второй день новосибирцы просыпаются от громкой грозы: синоптики сообщают, что она сохранится еще несколько дней.
16 августа, 03:23
Дожди прольют весь август в Новосибирске — погода на конец лета 2024
14 августа, 02:00
Ливни, град и грозы накроют Новосибирскую область в выходные
9 августа, 10:05
Гигантский дождевой циклон накроет Новосибирскую область
Новосибирскую область ждет дождевой циклон, о чем свидетельствуют данные сервисов.
8 августа, 06:00
Рыбачат и плавают в лужах: сильный ливень позабавил новосибирцев
6 августа, 12:40
Июль
Гроза и мощный ливень вновь обрушатся на Новосибирскую область
30 июля, 03:56
Жара, дожди и грозы: что подготовила погода для новосибирцев в конце июля 2024
29 июля, 02:22
Новосибирск заливает жуткий ливень — фото и видео последствий
28 июля, 07:47
Слетела крыша, затопило дороги: последствия тропического ливня в Новосибирске
В Новосибирске вечером 25 июля прошел сильный ливень, который нанес свои последствия, о чем делятся сибиряки в соцсетях.
26 июля, 02:04
Аномальная жара и ливни надвигаются на Новосибирск — какие опасности ждут в непогоду
23 июля, 11:35
Падали деревья: последствия страшного урагана в Новосибирской области
12 июля, 03:37
Из-за ливня в Заельцовском районе Новосибирска остановили трамваи
От непогоды в Новосибирске пострадали многие районы, но больше всего непогода ударила по Заельцовскому району, сообщили в пресс-центре мэрии.
8 июля, 11:57
Дневной дождь снова затопил улицы Новосибирска — смотрим видео
Жителям Новосибирска вновь пришлось испытать на себе ливневую атаку, буквально скрывшую под водой улицы города.
8 июля, 10:14
Еще одну ливневку сделают в Новосибирске после вмешательства прокуратуры
В Новосибирске прокуратура добилась организации еще одной ливневой канализации в городе, сообщили в ведомстве.
3 июля, 02:06
Асфальт смыло дождем: в Новосибирске названа причина дорожного коллапса на Родниках
2 июля, 07:20
Июнь
Смытый асфальт и плывущие авто — последствия погодного катаклизма в Новосибирске
26 июня, 06:02
Аномальная жара до +35 сведет с ума новосибирцев — душный прогноз
В Новосибирской области сохраняется сильная жара, от которой устали уже все сибиряки: синоптики представили новый прогноз.
26 июня, 02:39

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