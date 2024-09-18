atas.info
ГлавноеВсе новости

Луна

Выбрать дату
2024
Астрофотограф снял пролет МКС на фоне полной Луны — эффектное зрелище
18 сентября, 07:56
Суперлуние и лунное затмение 18 сентября — смогут ли его увидеть жители Новосибирска
18 сентября астрономы обещают небесное комбо — полнолуние, суперлуние и частное затмение. Atas.info выяснил, смогут ли наблюдать эти явления жители Новосибирска.
17 сентября, 09:49
Суперлуние сфотографировали новосибирцы на ночном небе — топ лучших кадров
20 августа, 02:08
Суперлуние запечатлели новосибирцы — топ красивых фото огромной луны
19 августа, 08:32
Суперлуние «Голубой Луны» увидят новосибирцы в ночь на 20 августа
18 августа, 06:27
Полет МКС на фоне Луны снял на видео новосибирец
19 мая, 06:34
Луна с Юпитером встретятся в небе над Новосибирском
Через несколько дней в небе над Новосибирском можно будет наблюдать сближение Луны и Юпитера.
10 марта, 10:33
Кармическое новолуние 10 марта — что это такое и как повлияет на россиян
7 марта, 07:23
Волчья Луна поднимется над Новосибирском 26 января
В конце января жители Новосибирска увидят первое полнолуние наступившего 2024 года. Оно носит весьма необычное название — Волчья Луна.
26 января, 01:30
2023
Новосибирцы увидят в небе Холодную Луну
27 декабря жители Новосибирской области смогут увидеть уникальное астрономическое явление — Холодную Луну. При этом оно продлится весьма продолжительное время и будет очень красивым.
20 декабря 2023, 07:52
Сымитирует полет на Луну: исследователя из Новосибирска изолируют от мира на один год
15 ноября 2023, 01:24
Новосибирцы увидят «частное» затмение Луны — что это такое
В конце октября новосибирцы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — частное лунное затмение. Подобное явление бывает лишь раз в год.
5 октября 2023, 07:14
Суперлуние увидят новосибирцы 30 сентября — что это такое
Астрономы рассказали о предстоящем событии — суперлунии, которое произойдет в сентябре 2023 года. В ночь с 29 на 30 сентября Луна приблизится к Земле и станет на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Это будет заметно глазу каждого наблюдателя.
28 сентября 2023, 03:14
Первое осеннее суперлуние увидят новосибирцы в ночь на 30 сентября
В ночь с 29 на 30 сентября жители Новосибирска смогут увидеть первое осеннее суперлуние, когда Луна будет находиться на минимальном расстоянии от Земли.
25 сентября 2023, 01:40
Новосибирцы в сентябре увидят Урожайную Луну
В конце сентября произойдет первое полнолуние осени. Естественный спутник Земли обещает быть весьма ярким.
16 сентября 2023, 03:11
«Нужна новая миссия»: новосибирский депутат Антонов отреагировал на гибель «Луны-25»
В Роскосмосе сообщили о крушении станции «Луны-25» о поверхность спутника Земли. До этого космический аппарат сошел с орбиты из-за внештатной ситуации. На инцидент уже отреагировал депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.
20 августа 2023, 09:35
Жители Новосибирска смогут увидеть Луну, Сатурн и Юпитер ночью 5 августа
5 августа ночью жители Новосибирска смогут увидеть редкое астрономическое явление — Луну, Сатурн и Юпитер, формирующие линию на ночном небе.
5 августа 2023, 01:21
В Новосибирске жители наблюдали огромную луну прошлой ночью
Гигантская луна украсила ночное небо Новосибирска 2 августа. Это явление специалисты называют суперлунием.
2 августа 2023, 06:30
Захватывающие фото Суперлуния опубликовали в Новосибирске
Жители Новосибирска поделились в соцсетях кадрами Суперлуния, которое было видно вечером 1 августа.
2 августа 2023, 01:23
В небе над Новосибирском жители увидят «Луну Червя» 7 марта
7 марта 2023, 01:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика