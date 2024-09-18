Суперлуние увидят новосибирцы 30 сентября — что это такое

Астрономы рассказали о предстоящем событии — суперлунии, которое произойдет в сентябре 2023 года. В ночь с 29 на 30 сентября Луна приблизится к Земле и станет на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Это будет заметно глазу каждого наблюдателя.