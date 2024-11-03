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Метро

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Ноябрь
Жители Новосибирска опасаются давок в метро из-за ремонта станции
Один из входов станции «Площадь Маркса» закроют почти на месяц, предупреждает пресс-служба подземки Новосибирска.
3 ноября, 11:11
Октябрь
Новосибирский метрополитен добивается банкротства строителей станции «Спортивная»
Руководство метро заявило о намерении подать иск в арбитражный суд, следует из материалов системы СПАРК.
30 октября, 08:12
Новые троллейбусы прибыли в Новосибирск — сколько их выйдет на улицы города
В Новосибирске полным ходом идет обновление троллейбусного парка. Об этом заявил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве региона.
29 октября, 03:05
Тарифы на поездку в метро Новосибирска одни из самых дешевых — а где дороже
Тариф на одну поездку в Новосибирском метрополитене одна из самых низких в стране. Больше всего придется заплатить в Москве и Санкт-Петербурге.
28 октября, 12:03
Мэрия опровергла остановку строительства станции «Спортивная» в Новосибирске
В Новосибирске не останавливают строительство станции метро «Спортивная», о чем информирует департамент транспорта мэрии.
25 октября, 03:52
В Новосибирске строительство станции метро «Спортивная» отложили — так ли это
25 октября, 01:26
Новосибирское метро получит 20 новых вагонов за 5 млрд рублей
21 октября, 07:13
Мэрия Новосибирска готовит конкурс на проектирование Дзержинской линии метро
20 октября, 03:01
Для Новосибирска создадут новые вагоны метро — фото и срок поставки
В Новосибирске будут обновлять подвижной состав метрополитена: крупный российский холдинг создаст и поставит четыре новых пятивагонных поезда, сообщили в компании.
16 октября, 05:57
Новосибирский метрополитен заключил контракт на 5 вагонов — сколько за них заплатят
14 октября, 03:55
Мигрантов-нелегалов нашли под землей — останутся ли они в России
Система распознавания лиц помогла установить иностранок, которые ранее были выдворены за пределы РФ, следует из сообщения пресс-службы метрополитена.
7 октября, 04:02
Мэрия раскрыла, когда будет готов проект продления метро в Новосибирске
Администрация Новосибирска планирует продолжить развитие метрополитена, расширяя Дзержинскую линию. В муниципалитете рассказали о сроках подготовки проекта.
5 октября, 04:46
Мэрия прокомментировала очередное подорожание проезда в метро Новосибирска
В Новосибирске обсуждается вопрос поднятие стоимости проезда в метрополитене: эту возможность прокомментировала мэрия.
1 октября, 07:48
Сентябрь
Новосибирский метрополитен хочет поднять стоимость проезда
30 сентября, 10:00
На покупку новых автобусов мэрия Новосибирска потратит 115 млн рублей
28 сентября, 06:12
Вагоны метро массово заменят в Новосибирске — когда ждать обновления
В Новосибирске постепенно начнут заменять вагоны метрополитена, сообщили в мэрии.
26 сентября, 03:24
Назван основной вид общественного транспорта Новосибирска — на чем будем ездить
Транспортная схема города будет ориентирована на симбиоз трамваев, метро и городской электрички, сообщил вице-мэр Олег Клемешов.
25 сентября, 05:49
В Новосибирске продлят метро — сколько денег потребуется для проекта
Конкурс на разработку проектной документации по строительству новых станций метрополитена объявят в ближайшее время, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
25 сентября, 05:26
Метро хотят развивать альтернативным способом — как и где
23 сентября, 09:39
Август
Стало известно, какая компания достроит метро в Новосибирске
Муниципалитет заключил соглашение, по которому будут сотрудничать с компанией из Беларуси по строительству метро, информацию подтвердили в мэрии.
27 августа, 08:11

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