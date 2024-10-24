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Михайловская набережная

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Октябрь
Очередной прорыв: парк «Арена» залило кипятком
24 октября, 09:11
Отчаявшийся мужчина попросил возлюбленную дать ему на набережной — видео
8 октября, 08:54
Август
Олег Газманов вместе с сыном Родионом выступят на набережной в Новосибирске
Визит назначен на 17 августа, это будет суббота, поэтому организаторы ожидают как можно больше зрителей, сообщает туристко-информационный центр Новосибирска.
9 августа, 07:47
Тонны снега привезут в жару на Михайловскую набережную в Новосибирске
Снег снова увидят новосибирцы: его привезут для спортсменов, подробности рассказал департамент молодежной политики Новосибирской области.
2 августа, 09:36
Июнь
Что творится на День города в Новосибирске
30 июня, 11:18
Полная программа Дня города-2024 в Новосибирске: расписание на 29 и 30 июня
25 июня, 10:16
День России 12 июня в Новосибирске — город готовится к празднику
В Новосибирске 12 июня отметят День России, одним из мест празднования станет парк «Арена», где вечером состоится уникальный флешмоб.
10 июня, 06:42
Программу празднования Дня города-2024 объявила мэрия Новосибирска
На обоих берегах будут ведущие праздничные площадки. На правом — это Михайловская набережная, на левом — парк «Арена», пояснили в мэрии Новосибирска.
1 июня, 10:52
Визит Давы вызвал ажиотаж у новосибирцев — видео
1 июня, 10:05
Май
Фотографироваться с цветущими яблонями на набережной бросились новосибирцы
В Новосибирске распустилась яблоня на набережной: горожане делают красивые снимки с деревом и публикуют их в соцсетях.
26 мая, 06:18
Новосибирские вандалы больше не смогут сломать музыкальную площадку на набережной
13 мая, 05:46
Неизвестный пытался штурмовать ограждения во время салюта в Новосибирске
Во время салюта в Новосибирске неизвестный мужчина пытался проникнуть за установленные на Михайловской набережной ограждения, мужчину обезвредили полицейские, сообщается в соцсетях.
10 мая, 07:39
Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел 9 мая в Новосибирске
В Новосибирске вечером 9 мая на Михайловской набережной состоялся праздничный салют, следует из сообщения пресс-службы Центрального военного округа.
10 мая, 04:20
Полная программа празднования Дня победы опубликована в Новосибирске
В Новосибирске 79-ю годовщину Победу отметят парадом, эстафетой и гуляниями на Михайловской набережной, следует из сообщения мэрии
7 мая, 07:04
Апрель
95-летие Октябрьского района отметят в Новосибирске
Круглую дату на Михайловской набережной отметят эстафетой и праздничным концертом, следует из сообщения мэрии.
25 апреля, 09:29
День Оби впервые отметят в Новосибирске
19 апреля, 02:54
Названа дата начала навигации на Оби в Новосибирске
Пассажирские перевозки начнутся 28 апреля, в этот день на Михайловской набережной и на борту теплоходов пройдет праздничная программа, рассказали в компании «Речфлот».
18 апреля, 10:59
Март
Ледовый городок закрылся на Михайловской набережной в Новосибирске
Ледовый городок на Михайловской набережной завершил работу после двухмесячного сезона, в котором были представлены ледяные скульптуры на тему «Времена года».
10 марта, 11:50
Февраль
Стало известно, во сколько запустят салют 23 февраля 2024 в Новосибирске
23 февраля 2024 в Новосибирске на Михайловской набережной будет запущен артиллерийский салют.
23 февраля, 08:39
Декабрь 2023
Ледовый городок открылся на Михайловской набережной в Новосибирске
В Новосибирске на Михайловской набережной открылся ледовый городок с различными ледяными аттракционами.
30 декабря 2023, 15:10

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