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Молодожены

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Февраль
Стало известно, сколько новосибирцев сыграют свадьбу в День всех влюбленных
В Новосибирской области 14 февраля, в День всех влюбленных, состоится более 100 свадеб. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС региона.
14 февраля, 05:34
Сентябрь 2023
Опубликованы яркие фотографии свадеб за лето 2023 года в Новосибирске
В Новосибирске показали фотографии свадеб за лето 2023 года. Кадры опубликовали в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.
20 сентября 2023, 04:28
Август 2023
На рок-фестивале «Ветер Сибири» поженились две пары — трогательные фото под дождем
На «Ветре Сибири» под Новосибирском две пары вступили в брак, став первыми, кто официально поженился на российском рок-фестивале.
13 августа 2023, 02:42

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