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Мошка

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2024
Эффективный способ борьбы с комарами и мошкой раскрыли химики из Новосибирска
28 июня, 12:35
2023
Атака мошек в Новосибирске. Как спастись от насекомых на улице летом 2023
7 июля 2023, 01:37
2022
Вторая волна мошкары пришла в Новосибирск в сентябре 2022
8 сентября 2022, 10:02
Мошкара не дает жизни новосибирцам: ТОП-5 народных средств от мошки
10 июля 2022, 11:27
Мошкара атаковала Новосибирск: как с ней бороться и когда она исчезнет
22 июня 2022, 03:51

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