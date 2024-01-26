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Новокузнецк

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2024
Автобус с пассажирами загорелся на трассе Новосибирск-Новокузнецк
На трассе Новосибирск-Новокузнецк загорелся пассажирский автобус, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.
26 января, 04:58
2023
Поезда из Томска и Новокузнецка будут ходить чаще в Новосибирск на каникулах
На зимних каникулах введены дополнительные рейсы как на направлении Томск-Новосибирск, так и на направлении Новокузнецк-Новосибирск.
26 декабря 2023, 06:58
Рейс из Новокузнецка в Новосибирск задержался на пять часов из-за непогоды
2 февраля 2023, 11:50
Рейсы из Новокузнецка в Новосибирск и в Москву задержаны более чем на 6 часов
Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов в Новосибирск и в Москву.
9 января 2023, 11:34

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