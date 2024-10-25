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Новосибирский зоопарк

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Октябрь
Малышке дальневосточных леопардов из Новосибирского зоопарка выбрали милое имя
В Новосибирском зоопарке придумали, как назвать малышку леопардов, о чем рассказали в соцсетях учреждения.
25 октября, 08:59
Видео. Манулят в Новосибирском зоопарке разлучили с матерью
7 октября, 02:49
Медведицы Белка и Стрелка устроили заплыв в Новосибирском зоопарке — милое видео
В Новосибирском зоопарке сняли игры Белки и Стрелки, видео поделился постоянный посетитель.
1 октября, 05:12
Сентябрь
Вход в Новосибирский зоопарк сделали бесплатным — для кого и когда
30 сентября, 05:37
Манулы в Новосибирском зоопарке готовятся к зиме — милые фото пушистиков
27 сентября, 04:12
Вход в Новосибирский зоопарк станет бесплатным — есть лишь одно условие
Посетить зоопарк бесплатно можно с 30 сентября по 23 октября, рассказали в Новосибирском зоопарке.
25 сентября, 05:42
Видео: уникального котенка леопарда из Новосибирского зоопарка удивили тыквой
20 сентября, 08:53
Ночь летучих мышей проведет Новосибирский зоопарк — что покажут
21 сентября посетители смогут больше узнать и ближе познакомиться с этими рукокрылыми млекопитающими, рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка.
19 сентября, 12:51
Дочка Давы познает мир — умилительные фото и видео
18 сентября, 04:19
Новосибирский зоопарк уменьшил время работы — в чем причина
С 16 сентября Новосибирский зоопарк переходит на осенний режим и сокращает часы работы, предупредили в пресс-службе зоосада.
16 сентября, 08:24
У Давы родилась дочь — она особенная
10 сентября, 03:06
Милых манулят из Новосибирского зоопарка получилось снять на видео
Удивительно милых манулят засняли посетители в Новосибирском зоопарке.
2 сентября, 07:17
Август
Разлученные с мамой медвежата-двойняшки осваиваются в Новосибирском зоопарке
30 августа, 06:37
Котята манула Лоло порезвились в Новосибирском зоопарке — милое видео
Котят манула засняли на видео в Новосибирском зоопарке, а кадры появились в соцсети.
30 августа, 02:34
Жирафы в скором времени могут стать новыми звездами Новосибирского зоопарка
29 августа, 01:32
Масштабными событиями отметил День рождения Новосибирский зоопарк
Новосибирский зоопарк отметил очередной день рождения: в зверинце показали видео, как это было.
27 августа, 05:47
Целующихся бинтуронгов застукали в Новосибирском зоопарке
Бинтуронги заигрались на камеру в Новосибирском зоопарке: милых животных сняла постоянная посетительница.
26 августа, 05:26
Уникального детеныша белолицых саки показали в Новосибирском зоопарке
Новорожденного малыша назвали Кешей и не стали оставлять рядом с мамой, сообщили в Новосибирском зоопарке.
22 августа, 03:15
Африканских птиц марабу привезли в Новосибирский зоопарк
В зоопарке Новосибирска новые жители: птицы марабу, видео которых показали в зверинце.
21 августа, 07:51
«Год семьи»: белых медвежат разлучили с матерью в зоопарке — новосибирцы возмущены
Руководство Новосибирского зоопарка решило, что белым медвежатам Белке и Стрелке пора жить отдельно, в декабре им исполнится по два года.
20 августа, 04:57

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