Никите Кологривому запретили входить в Burger King после дебоша в Новосибирске

Актер Никита Кологривый попал в черный список Burger King после инцидента в кальянной, где он укусил официантку. Сеть ресторанов не будет обслуживать его до тех пор, пока он не извинится.