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Общепит

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2024
Известный ресторатор Ян Скопин ушел из жизни в Новосибирске
Одно из его заведений входило в топ-100 лучших ресторанов России.
17 октября, 12:42
Историческую вывеску вернули на легендарную пышечную в Новосибирске
29 сентября, 05:49
«Мы больше не можем так жить»: на Хилке снова попросили закрыть «жральни» мигрантов
4 сентября, 01:47
Мигрантские нелегальные кафе на Хилокском рынке Новосибирска закрыли
На Хилокском рынке Новосибирска судебные приставы по решению суда опечатали нелегальные кафе, следует из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.
28 мая, 10:37
Бизнес-ланчи в Новосибирске оказались одними из самых дорогих в стране
Новосибирск вошел в тройку лидеров по средней стоимости бизнес-ланчей, подсчитали аналитики сервиса 2ГИС.
13 мая, 09:14
Лера Кудрявцева на всю страну высмеяла новосибирскую официантку
6 мая, 05:42
Облава на нелегалов-мигрантов в восточных кафе Новосибирска — сколько поймали?
25 апреля, 06:11
В Новосибирске массовое задержание мигрантов, нелегально работавших в общепите
5 апреля, 03:56
Никите Кологривому запретили входить в Burger King после дебоша в Новосибирске
Актер Никита Кологривый попал в черный список Burger King после инцидента в кальянной, где он укусил официантку. Сеть ресторанов не будет обслуживать его до тех пор, пока он не извинится.
22 марта, 01:24
Ажиотаж на 8 марта: в новосибирских ресторанах нет свободных мест
8 марта, 05:38
Новый грузинский ресторан появится в центре Новосибирска — названо имя владельца
Якутский бизнесмен планирует открыть в центре Новосибирска грузинский ресторан. Сейчас заведение набирает персонал.
7 февраля, 09:32
Новосибирцы смогут попробовать блюда кухонь мира в сетевом фуд-холле
23 января, 08:35
«Голая вечеринка» по-новосибирски и коллапс: главные события недели с 15 по 19 января
19 января, 14:06
2023
Park Cafe и другие: как сносили заведения общепита в Первомайском сквере
28 декабря 2023, 06:18
От «Парк-кафе» в Первомайском сквере Новосибирска остался только каркас
4 декабря 2023, 04:20
В Новосибирске признали банкротом компанию владельца сети кофеен Coffee Collective
22 ноября 2023, 03:45
Из новосибирского KFC пропала курятина
Рестораны сети KFC в Новосибирске столкнулись с проблемами при поставке куриного мяса. Это отражается на меню.
21 ноября 2023, 08:05
В Новосибирске начали сносить легендарное кафе «Мадина»
В Новосибирске начался снос популярного у горожан кафе уйгурской кухни «Мадина». Заведение просуществовало в областной столице 34 года.
20 октября 2023, 11:54
Новосибирск оказался в лидерах по числу вьетнамских кафе в России
Новосибирск оказался среди городов-лидеров РФ по числу вьетнамских кафе: в городе насчитывается 33 точки общепита.
17 октября 2023, 03:20
В Бердске помещение, которое арендует KFC, продают за 54 млн рублей
В Бердске выставили на продажу помещение KFC на улице Ленина, за него просят 54 млн рублей, объясняя сумму тем, что покупатель будет получать пассивный доход.
23 сентября 2023, 03:37

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