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Ордынский район

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2024
В Новосибирской области скончался виновник ДТП, в котором погибла семья
1 ноября, 09:10
Пьяный угонщик перевернулся в ДТП, когда ехал за алкоголем под Новосибирском
В Новосибирской области будут судить мужчину, который угнал автомобиль и попал в ДТП, сообщили в прокуратуре.
4 октября, 02:16
Рыба мечты новосибирца — здоровенный язь стал причиной судебного разбирательства
В Ордынском районе под суд пойдет рыбак за ловлю рыбу, когда это было запрещено, сообщили в прокуратуре.
29 июля, 03:27
206 млн хотят потратить всего на четыре километра трассы под Новосибирском
В Новосибирской области ведут поиски исполнителя ремонта дороги в Ордынке, сообщает ТУАД.
23 июля, 05:03
Падали деревья: последствия страшного урагана в Новосибирской области
12 июля, 03:37
Вот щука какая! Новосибирские рыбаки хвастаются уловом
Жители Новосибирска и окрестностей делятся в соцсетях фотографиями своих рыбацких трофеев, добытых в минувшие выходные.
17 июня, 04:08
Премировавшая родственников директор школы уволена в Новосибирской области
В Ордынском районе директора школы уволили из-за «утраты доверия», следует из сообщения региональной прокуратуры.
3 июня, 05:02
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
Мост через Орду решили отремонтировать под Новосибирском — сколько на это потратят
В Новосибирской области решили отремонтировать мост через реку Орда, о чем свидетельствуют данные с госзакупок.
30 апреля, 04:33
Смертельное ДТП случилось в Ордынском районе: водитель Mercedes выехал на встречку
В результате смертельного ДТП на новосибирской трассе погиб пожилой водитель автомобиля Great Wall. Виновник выехал на встречную полосу движения.
28 марта, 01:45
Новосибирец получил три года «строгача» за удар пяткой в лицо
27 января, 11:18
2023
Когда из дома лучше не выходить: в Новосибирской области мороз до -44 градусов
8 декабря 2023, 02:56
Злостный неплательщик алиментов задержан в Новосибирске по дороге в магазин
7 июня 2023, 04:03
Житель села Новопичугово Новосибирской области, Александр Смердов, погиб в ходе СВО
Об этом сообщает ВК-паблик «Ордынский район».
16 января 2023, 14:50

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