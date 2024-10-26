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Памятник

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Октябрь
Школьницы станцевали на памятнике жертвам войны в Новосибирске
Новосибирские подростки устроили танцы на памятнике погибшим в войне, о чем рассказали очевидцы.
26 октября, 09:31
Памятники Алтайской железной дороги в Новосибирске хотят продать в частные руки
25 октября, 07:45
Историческое здание мясохладобойни отреставрируют — сколько денег потребуется
На восстановление памятника архитектуры намерены потратить около 3,5 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок.
8 октября, 09:47
Сквер имени прокурора открыли в центре Новосибирска
В центре Новосибирска сегодня открыли сквера имени Екатерины Филимоновой, бывшего прокурора Центрального района и участницы Великой Отечественной войны.
4 октября, 11:27
Здание Художественного музея планируют отреставрировать в Новосибирске
3 октября, 07:48
В Новосибирске появится памятник создателю НЭТИ
Жители Новосибирска одобрили идею поставить памятник создателю НЭТИ, сообщает мэрия.
2 октября, 02:51
Сентябрь
Проект восстановления школы архитектора Крячкова разработали в Новосибирске
30 сентября, 04:24
Знаменитые Красные казармы в Новосибирске требуют восстановить за два года
29 сентября, 10:38
Памятник Александру Суворову открыли в Новосибирске
27 сентября, 12:14
Краеведческий музей в Новосибирске отреставрируют — сколько надо денег
23 сентября, 05:20
Самый маленький памятник конструктивизма начали реставрировать в Новосибирске
В Новосибирске приступили к ремонту здания памятника конструктивизма, о работах сообщают горожане.
22 сентября, 11:21
Памятник Сталину предложили поставить в Новосибирске
В Новосибирске выдвинули инициативу поставить памятник революционеру и политику — Сталину, сообщается в соцсетях.
17 сентября, 10:51
Комплекс ресторанов у областного правительства продают за 2 млрд рублей
4 сентября, 11:51
«Конь не валялся»: дому Янки Дягилевой угрожает опасность
4 сентября, 08:53
Стало известно, сколько потратят на ремонт памятника архитектуры в Новосибирске
3 сентября, 10:15
Август
Лавку купчихи Смирновой отреставрируют в Новосибирской области
Здание построено в 1904 году на территории современного Сузунского района.
18 августа, 11:23
Дом-памятник на Богдашке в Новосибирске остался без ремонта кровли
16 августа, 05:30
Маленький памятник эпохи конструктивизма будет отреставрирован в Новосибирске
В Новосибирске восстановят памятник конструктивизма в Октябрьском районе, сообщил член правления Новосибирского союза архитекторов Валерий Филиппов.
10 августа, 06:58
Реконструкция здания музея Кондратюка в Новосибирске вышла на финишную прямую
Накануне Дня строителя губернатор Андрей Травников проконтролировал ход работ на объекте и поблагодарил строителей за качественную работу и бережное восстановление исторического облика здания.
9 августа, 07:48
За 8 млн приведут в порядок здание-памятник первой поликлиники Новосибирска
Городская поликлиника № 1 объявила тендер на ремонт помещений в здании, признанном памятником регионального значения, следует из документации.
2 августа, 07:36

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