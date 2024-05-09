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Парад Победы

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Май
Президент Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
В знак преклонения перед подвигом героев во время Великой Отечественной войны лидер государства возложил цветы.
9 мая, 11:54
Парад Победы завершился в Новосибирске — что говорят зрители
В 10 часов утра в Новосибирске начался парад Победы, на торжественное шествие пришли посмотреть тысячи горожан, которые делятся с Atas.info своими впечатлениями.
9 мая, 04:35
Женский расчет МЧС впервые примет участие в параде Победы в Новосибирске
7 мая, 11:26
Репетиция парада Победы проходит в центре Новосибирска — фото
4 мая, 07:28
Апрель
Для репетиций парада Победы перекроют центр Новосибирска
Ограничения для пешеходов и транспорта будут действовать 4,7 и 8 мая, следует из текста постановления мэрии.
19 апреля, 11:40
Август 2023
Умер участник Парада Победы 1945 года Вениамин Акимов из Новосибирской области
В Новосибирской области умер Вениамин Акимов, последний участник Парада Победы 1945 года.
30 августа 2023, 01:52

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