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Павел Прилучный

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Октябрь
Адвокат Павла Прилучного опроверг слухи об алиментах от двух женщин
Новосибирский актер не будет платить алименты своего младшему сыну и матери, заявляет защитник Павла Прилучного
26 октября, 06:34
Агата Муцениеце простилась с сыном от актера Павла Прилучного
25 октября, 03:25
Еще две женщины потребовали алименты с актера Павла Прилучного
24 октября, 01:46
Бывшая жена актера Прилучного отсудила у него детей
19 октября, 03:38
Актер Павел Прилучный без суда «отобрал» сына у бывшей жены
Экс-жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце заявила, что не видела сына с конца лета.
9 октября, 03:55
Павел Прилучный готовит компромат на Муцениеце, чтобы забрать сына
1 октября, 06:51
Сентябрь
«Это просто месть!»: Прилучному устроили взбучку из-за скандала с сыном
История взаимоотношений Павла Прилучного и Агаты Муцениеце получила новый поворот. Актер, который ранее уже поднимал вопросы о выплатах алиментов, теперь решил пойти на более серьезные меры — через суд он намерен получить полную опеку над 11-летним сыном Тимофеем.
26 сентября, 06:27
Муцениеце потребовала от Прилучного баснословные алименты
25 сентября, 12:11
Август
Отцом снова стал актер Павел Прилучный — как выглядит его сын
Актер из Новосибирска Прилучный в очередной раз стал отцом, о чем он радостно поделился в соцсетях.
16 августа, 07:51
Вскрылся очередной грязный скандал между делящими детей Прилучным и Муцениеце
14 августа, 05:02
Июль
Павел Прилучный показал, как справляется с детьми, которых он забрал от бывшей жены
Актер из Новосибирска Павел Прилучный забрал детей у своей бывшей и уехал с ними на отдых, о чем радостно сообщил в соцсетях.
25 июля, 06:05
Детей увез новосибирский актер Прилучный подальше от Муцениеце
Актер из Новосибирска Павел Прилучный увез детей за границу, без их матери, о чем он рассказал в соцсетях.
24 июля, 01:55
В сериале об эскортницах снова снимется актер из Новосибирска Прилучный
К главной роли нового сезона сериала об эскортницах снимется новосибирский актер Павел Прилучный: появился первый тизер.
23 июля, 12:53
Новый фильм с актером из Новосибирска Павлом Прилучным стал лидером кинопроката
В широкий прокат вышла лента «Водитель-олигарх», в которой актер из Новосибирска Павел Прилучный сыграл главную роль.
22 июля, 07:59
Счета актера из Новосибирска Павла Прилучного заблокировали налоговики
Павел Прилучный временно лишился возможности пользоваться счетами в трех банках, это следует из информации системы «СПАРК».
17 июля, 07:40
Новосибирский актер Павел Прилучный привел на съемки сына
Актёр из Новосибирска Павел Прилучный вновь восхитил поклонников, демонстрируя семейную идиллию, которая, кажется, более гармонична, чем в его первом браке.
8 июля, 13:09
Скандал не утихает: актер из Новосибирска Прилучный делит детей с бывшей женой
Дети актеров Павла Прилучного из Новосибирска и Агаты Муцениеце придется выбирать, с кем из родителей им жить, отец хотел бы забрать их себе.
5 июля, 09:46
Июнь
Экстрасенс раскрыла любовную связь между Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце
Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала о том, какие чувства между новосибирским актером Никиты Кологривым и Агатой Муцениеце, экс-супругой другого новосибирского актера Павла Прилучного.
17 июня, 12:34
Май
Павел Прилучный посетил выпускной сына после судебного иска к его матери
Это произошло сразу после того, как на днях стало известно, что Прилучный подал иск к бывшей жене, связанный с правами их общих детей.
24 мая, 04:03
Никита Кологривый вернулся к съемкам после скандала в Новосибирске
13 мая, 06:15

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