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Переговоры

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2024
Новосибирская область усилит региональное сотрудничество с Узбекистаном
Делегация Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, которую возглавляет Хоким Улугбек Косимов, провела переговоры с руководителями региона.
17 июля, 09:25
Как визит Путина в КНДР отразится на разрешении конфликта с Украиной
Президент России Владимир Путин нанес двухдневный визит в Северную Корею. Ключевым моментом стало подписание соглашения о сотрудничестве и взаимной поддержке в случае агрессии по отношению к одной из сторон.
20 июня, 07:57
Три условия для мирного разрешения ситуации на Украине назвал Владимир Путин
14 июня, 11:11
2023
Владимир Путин заявил о важности создания суверенного палестинского государства
С 7 октября Израиль атакуют боевики движения ХАМАС. В ответ Израиль объявил начало военных действий и фактическую зачистку сектора Газа. Многие эксперты предрекают полномасштабную войну на Ближнем Востоке. В этих условиях президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания суверенной Палести
10 октября 2023, 12:53
Алексей Дюмин — кто такой и его роль в переговорах с Пригожиным
26 июня 2023, 04:46
2022
Рогозин: Илон Маск высказался о Крыме под влиянием русской космонавтки Анны Кикиной
Илон Маск предложил свой план урегулирования украинского конфликта. Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин связал инициативу американского миллиардера с сибирячкой Анной Кикиной, которая летит в космос на корабле Маска.
4 октября 2022, 06:30
Российские войска вышли из Киевской области – в Кремле это назвали жестом доброй воли
6 апреля 2022, 11:10
Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 30 марта 2022
30 марта 2022, 02:43
Чем закончились переговоры России и Украины 29 марта в Стамбуле
29 марта 2022, 12:19

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