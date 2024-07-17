Переговоры

Как визит Путина в КНДР отразится на разрешении конфликта с Украиной

Президент России Владимир Путин нанес двухдневный визит в Северную Корею. Ключевым моментом стало подписание соглашения о сотрудничестве и взаимной поддержке в случае агрессии по отношению к одной из сторон.