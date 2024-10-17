Бабушка с внучкой из Новосибирской области выиграли 300 тысяч в музыкальном шоу

Бабушка с внучкой выиграли 300 тысяч рублей в шоу на ТНТ: они были в восторге от версии своей песни, исполненной известной певицей Zivert.