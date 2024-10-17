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Песня

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2024
Толпа женщин штурмовала сцену на концерте Трофима — что произошло
Концерт Трофима в Новосибирске собрал настоящий аншлаг — толпы фанатов ломились к певцу на сцену.
17 октября, 01:17
Певица и бывшая блогера Давы Ольга Бузова прилетит в Новосибирск в День России
Бывшая девушка новосибирского блогера Давы посетит столицу Сибири, о чем сообщили организаторы мероприятия.
31 мая, 05:24
Многодетная мать из Новосибирска Оксана Усова попробовала себя в роли певицы
3 апреля, 02:38
«Чистый, честный, местный»: кандидат в мэры Новосибирска выпустил клип о выборах
На видео кандидат гуляет по Новосибирску, разбрасывает бумаги со стола и всячески убеждает, что он тот самый.
1 апреля, 04:26
SHAMAN написал песню-реквием в память о погибших в Крокус Сити Холле
24 марта, 09:22
Бабушка с внучкой из Новосибирской области выиграли 300 тысяч в музыкальном шоу
Бабушка с внучкой выиграли 300 тысяч рублей в шоу на ТНТ: они были в восторге от версии своей песни, исполненной известной певицей Zivert.
21 января, 09:56
Пресняков перепел песню студента-физика из Новосибирска про секс на ТНТ
На шоу «Конфетка» на ТНТ Владимир Пресняков представил свою версию забавной песни про секс, которую написал студент-физик Виталий Семионов.
16 января, 02:19
Танец со снежной бабой увековечили в песне в Новосибирске
Роликом группы «Дорадо бэнд» похвасталась в соцсетях вице-мэр Анна Терешкова
14 января, 11:53
Посетитель караоке-клуба в Новосибирске возмутился песней на украинском языке
Один из жителей Барнаула возмутился песней на украинском языке, исполненной в караоке-клубе Новосибирска: он считает это неприемлемым.
4 января, 02:42
2023
В шоу Малахова спел житель Новосибирска Сергей Рудов
На шоу Малахова выступил Сергей Рудов из Новосибирска, который спел песню собственного сочинения, вместе с ним на шоу был его отец Леонид.
13 ноября 2023, 01:21
Школьники из Новосибирска спели «Я русский» вместе с Шаманом на концерте в Москве
Школьники из Новосибирска выступили на концерте в честь Дня народного единства на сцене ВДНХ, где они спели песню «Я русский».
4 ноября 2023, 14:18
Певица из Новосибирска Варвара Убель записала песню для «Смешариков»
Новосибирская певица Варвара Убель записала песню для кавер-альбома «Малышарики. Всё по-взрослому!» для «Смешариков».
4 ноября 2023, 11:58
Певец из Новосибирской области Бахтин спел в программе «От всей души»
Певец Иван Бахтин из Новосибирской области выступил на телешоу Малахова, где рассказал о своей жизни и исполнил песню «Дорога домой».
4 октября 2023, 01:36
Болельщики ХК «Сибирь» спели песню «Кукла колдуна» во время матча в ЛДС
Болельщики «Сибири» порадовали фанатов группы «Король и шут» на игре с «Динамо».
29 сентября 2023, 09:05
В Новосибирске выпускники перепели «Короля и Шута» на последнем звонке
Выпускники перепели знаменитую песню легендарной группы «Король и Шут» на последнем звонке в Новосибирске. Это событие произошло 25 мая на Михайловской набережной.
26 мая 2023, 04:06
Бабушка из Татарского района покорила столичное жюри Машей Распутиной
Жительница села Дмитриевка Светлана Цвиглер прошла в финал шоу «Ты супер 60+» на НТВ. Пенсионерка смогла полностью порвать шаблон выступления.
25 мая 2023, 09:31
Новосибирский рэпер DAVA выпустил клип на песню про любовь
Блогер и хип-хоп-исполнитель DAVA (Давид Манукян) выпустил новую песню «Ориентиры», посвященную болезненной разлуке с любимым человеком. Премьера клипа уже состоялась на видеохостинге YouTube.
24 мая 2023, 11:56
Сибирячка из Коченевского района спела на шоу Малахова
Жительница Коченевского района приняла участие в шоу Андрея Малахова на канале «Россия -1». Женщина поделилась в нем народным творчеством.
28 апреля 2023, 13:44
В Новосибирске в баре посетителю не дали второй раз спеть песню про президента
Житель Новосибирска Сергей Мандров на сервере «Flamp» пожаловался, что ему не позволили спеть в караоке песню, в которой есть слова: «Такого, как Путин». Не позволили спеть во второй раз.
18 января 2023, 14:46

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