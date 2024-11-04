SHAMAN намерен продавать секс-игрушки и водку под брендом «Я русский»

Известный певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, подал в Роспатент две заявки на регистрацию бренда «Я русский». Это название хорошо знакомо его поклонникам по одноимённому синглу