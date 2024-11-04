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Певец

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Ноябрь
DAVA исполнил заветную мечту отца — чем он удивил папу
4 ноября, 05:54
«Главный отец» Новосибирска обрушился с критикой на певца Шамана
1 ноября, 07:46
Октябрь
По неизвестным причинам внезапно отменили концерт группы «Непара»
29 октября в Доме ученых Академгородка должен был состояться концерт Александра Шоуа и группы «Непара», посвященный юбилею артиста. Однако за день до события стало известно, что выступление отменено.
28 октября, 12:44
Толпа женщин штурмовала сцену на концерте Трофима — что произошло
Концерт Трофима в Новосибирске собрал настоящий аншлаг — толпы фанатов ломились к певцу на сцену.
17 октября, 01:17
SHAMAN намерен продавать секс-игрушки и водку под брендом «Я русский»
Известный певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, подал в Роспатент две заявки на регистрацию бренда «Я русский». Это название хорошо знакомо его поклонникам по одноимённому синглу
16 октября, 11:42
«Куда смотрит пожилая жена?»: появились горячие фото новой спутницы Шамана
2 октября, 07:37
После развода SHAMAN увлекся другой девушкой — кто она
2 октября, 06:14
Сентябрь
SHAMAN развлекается с новой девушкой после новости о разводе
Шамана заметили в компании молоденькой девушки: недавно он объявил, что разводится и назвал причину расставания.
30 сентября, 09:32
«Любит постарше»: что известно о личной жизни холостяка Шамана
30 сентября, 07:29
Певец Шаман разводится — что известно о причинах распада семьи
Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, объяснил причину распада брака, просуществовавшего семь лет.
26 сентября, 11:14
«В каждой бочке затычка»: почему SHAMAN так быстро потерял свою репутацию
Концерты певца Шамана отменяют в России: о причинах краха карьеры Ярослава Дронова порассуждали его хейтеры.
25 сентября, 10:17
Стало известно, какой гроб выбрали для Шуры
Изделие будет состоять из двух частей. Его выполнят по современным стандартам, сообщил приятель певца.
20 сентября, 11:51
Скандал и разочарование получили зрители вместо концерта Шуры
В Воронеже и Ростове-на-Дону отменили концерты новосибирского певца Шуры: все случилось из-за разногласий, уточнила концертная площадка Roof Live.
9 сентября, 04:46
Певец Шура раскрыл секрет похудения на 40 кг
Новосибирский певец Шура раскрыл секрет своего похудения, о чем написал на своей странице в социальных сетях.
6 сентября, 01:56
Август
Юный музыкант из Новосибирской области снова споет перед жюри шоу «Ты-Супер»
Новосибирский школьник прошел первый этап музыкального конкурса шоу «Ты-Супер», сообщила администрация района, где живет мальчик.
30 августа, 09:47
Июнь
Рэп, рок и шансон: кто из звезд приедет с концертом в Новосибирск на День города
25 июня, 01:55
Новосибирский певец Шура рассказал, как бомжевал в Москве
Известный новосибирец, исполнитель хитов «Отшумели летние дожди» и «Твори добро» разоткровенничался на «Шоу Воли» и рассказал о своем нелегком пути в шоу-бизнес.
17 июня, 11:39
Май
«Испугался?»: Ольга Бузова раскрыла, чего на самом деле хочет от Давы
Ольга Бузова призналась, чего она на самом деле хотела от бывшего возлюбленного из Новосибирска, который участвует в ее шоу.
26 мая, 02:39
Митя Фомин встретился с мамой в родном доме в Новосибирске
Известный певец Митя Фомин приехал в свой родной Новосибирск, чтобы увидеть маму, о чем он радостно рассказал в соцсетях.
23 мая, 05:34
Концерт Леши Свика неожиданно отменили в Новосибирске
Певец Леша Свик удивил своих фанатов неприятной новостью: концерт в столице Сибири неожиданно отменили, сообщили организаторы.
2 мая, 02:50

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