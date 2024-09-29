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Площадь Ленина

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2024
Шок видео. Пассажир вылетел из машины на площади Ленина — что произошло
Страшные кадры запечатлела камера видеонаблюдения одного из городских провайдеров.
29 сентября, 07:03
Беспилотник на площади Ленина в Новосибирске: что известно
Житель Новосибирска оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск беспилотника в самом центре города, следует из сообщения пресс-службы транспортной прокуратуры.
21 июня, 04:15
Увидеть другими глазами: топ-5 маршрутов для прогулок по Новосибирску
27 мая, 11:22
Площадь Ленина оцепили в Новосибирске — что происходит
Жители Новосибирска заметили, что площадь Ленина оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. При этом на ней ничего не происходит.
20 февраля, 13:33
Прокуратура выиграла суд у мэрии против застройки центра Новосибирска
Прокуратура отстояла в суде приведение с соответствие проектов планировок территорий «площадь Ленина» и «Центральный парк». Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
16 февраля, 10:53
Стало известно, когда в Новосибирске уберут елку на площади Ленина
В Новосибирске демонтаж новогодней елки на площади Ленина начнется в конце января, а разборка украшений на улице Ленина — с 1 февраля.
16 января, 05:02
Шествие новогодних игрушек прошло на площади Ленина в Новосибирске
3 января, 15:05
2023
На главной площади Новосибирска не будет салюта в новогоднюю ночь 2024
Фейерверк в честь Нового года 2024 в Новосибирске отменен. Как и все праздничные мероприятия на главной площади города. В программе праздничных мероприятий в Театральном сквере 31 декабря только новогодние песни с 23.00 до 02.00 — 1 января 2024.
27 декабря 2023, 05:41
Праздника не будет: в Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина
15 декабря 2023, 06:41
Парковку возле площади Ленина закроют в Новосибирске 27 декабря
27 декабря парковка возле площади Ленина в Новосибирске будет закрыта на несколько часов из-за проведения торжественного мероприятия ко Дню спасателя.
13 декабря 2023, 02:22
Часть Первомайского сквера откроют в Новосибирске 2 октября
Первомайский сквер откроется частично 2 октября: горожанам будет доступен проход от Краеведческого музея до станции метро.
2 октября 2023, 01:17
Парковка на площади Ленина в Новосибирске станет платной со 2 октября
В Новосибирске меняются правила парковки на улице Ленина. С начала следующей недели она станет платной.
28 сентября 2023, 18:36
На площади Ленина в Новосибирске поставят 21 фуру для торговли товарами из Беларуси
18 апреля 2023, 04:01
В Новосибирске женщина сломала две ноги на площади Ленина
8 января 2023, 02:37

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