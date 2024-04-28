atas.info
ГлавноеВсе новости

Площадь Маркса

Выбрать дату
2024
На выбрасывающих гниющие отходы торговцев пожаловались новосибирцы
Продавцы фруктов и овощей ежедневно заваливают мусорные баки у площади Маркса испорченным товаром, сообщает паблик АСТ-54.
28 апреля, 08:57
Риск Тимура Саттарова: что известно о застройщике площади Маркса в Новосибирске
10 января, 01:36
2023
Давка на новосибирской станции метро «Площадь Маркса» никогда не прекратится. Почему?
9 октября 2023, 06:06
В Новосибирске начал работу ТЦ «Грани»: смотрим, что внутри
10 июня 2023, 09:34
Открыт новый вход в метро «Площадь Маркса» в Новосибирске — смотрим первые фото
2 июня 2023, 07:50
В Новосибирске открыли новый вход на станцию метро «Площадь Маркса»
2 июня 2023, 07:40
В ТЦ «Грани» на площади Маркса появился первый арендатор
26 мая 2023, 06:03
С поста ушла гламурная чиновница, а в Новосибирск приедет Баста: мегаполис за неделю
14 апреля 2023, 14:21
Мэр Новосибирска Локоть опроверг строительство ларьков на площади Маркса
14 апреля 2023, 07:06
Духи и «Ласковый май»: на площади Маркса в Новосибирске продолжаются 90-е
13 апреля 2023, 09:27
Вспомнили барахолку на Гусинке - павильоны снова строят на пл. Маркса в Новосибирске
13 апреля 2023, 06:08
Необычный стеклянный ТЦ достроили на площади Маркса: смотрим фото комплекса
25 января 2023, 06:29
2022
«Горячие беляши» сгорели на площади Карла Маркса в Новосибирске
Кисок с беляшами вспыхнул 2 сентября на Карла Маркса в Новосибирске. Огонь охватил постройку за считанные минуты.
2 сентября 2022, 03:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика