В Куйбышеве шесть дней ищут 9-классника Фаниса Насырова — подросток гулял с друзьями

В Куйбышеве волонтеры. Полиция и спасатели разыскивают шестнадцатилетнего Фаниса Насырова. Девятиклассник пропал почти неделю назад и не выходил на связь с родными и близкими.