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Май
Вскрылись обстоятельства утопления рыбака в озере в Новосибирской области
В Татарском районе обнаружено тело утонувшего мужчины, поиски его приятеля продолжаются, сообщает аварийно-спасательная служба региона.
21 мая, 10:15
Апрель
«Помутился разум»: стали известны обстоятельства гибели шурина блогера Яна Топлеса
В Новосибирске завершились поиски 29-летнего шурина блогера-миллионника Яна Топлеса — Анатолия Евтушенко. К сожалению, мужчина погиб. Родственник мог почувствовать себя плохо после посещения барбершопа. Анатолия обнаружили мертвым в середине апреля.
18 апреля, 10:41
В Куйбышеве шесть дней ищут 9-классника Фаниса Насырова — подросток гулял с друзьями
В Куйбышеве волонтеры. Полиция и спасатели разыскивают шестнадцатилетнего Фаниса Насырова. Девятиклассник пропал почти неделю назад и не выходил на связь с родными и близкими.
17 апреля, 09:37
В Куйбышеве ищут 16-летнего подростка в черной куртке — он пропал три дня назад
В Куйбышеве разыскивают пропавшего подростка Фаниса Насырова. Старшеклассник не появлялся дома третьи сутки.
13 апреля, 03:23
В Новосибирске ищут веснушчатую девочку с красными волосами
В Новосибирске пропала одиннадцатилетняя Вера Усачева. Девочка не появилась дома после окончания уроков.
10 апреля, 13:08
«Вышел вынести мусор и пропал»: в Новосибирске ищут 23-летнего мужчину
В Новосибирске родные разыскивают 23-летнего Даниэля Тага. Молодой человек вышел из дома и до сих пор не вышел на связь.
5 апреля, 07:24
Следователи ищут семнадцатилетнего подростка в темно-синей куртке до колен
В Калининском районе пропал семнадцатилетний Никита Губайдуллин. Парень не выходит на связь с 29 марта.
4 апреля, 11:21
Март
В Новосибирске пропала женщина в черной куртке с кремовой сумкой
В Новосибирске разыскивают 52-летнюю Наталью Талапину. Женщина пропала в минувшую пятницу.
30 марта, 07:06
В Новосибирске ищут мужчину в серой куртке и черной шапке
В Новосибирске разыскивают Юрия Казакова. Мужчина не выходит на связь с родными и близкими две недели.
19 марта, 11:13
В новосибирских МФЦ появятся ориентировки на пропавших людей
Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Новосибирской области договорился о сотрудничестве с МФЦ. Теперь в многофункциональных центрах будут транслироваться ориентировки на пропавших детей и взрослых.
15 марта, 09:47
«Конфликт с ребятами»: в Краснообске пропал девятилетний Тихон
В Краснообске ищут девятилетнего Тихона. Ребенок ушел с хоккейной тренировки и до сих пор не вернулся домой.
14 марта, 11:42
14-летний подросток пропал под Новосибирском: что о нем известно
1 марта, 07:00
Февраль
К поискам 15-летней сибирячки в черной куртке и серых штанах подключился Следком
В Новосибирске 19 февраля пропала пятнадцатилетняя Ульяна Ким. К поискам девочки подключились следователи.
21 февраля, 12:45
Под Новосибирском мужчина чуть не лишился ног в 30-градусный мороз
16 февраля, 05:53
В Новосибирске нашли мертвой женщину, ушедшую из дома в майке и тапках
В Новосибирске завершили поиски женщины, которая пропала после смерти мамы и ушла из дома в одной майке и тапочках.
15 февраля, 07:23
Кот Твикс №2: Породистую овчарку потеряли в Новосибирске во время перевозки на поезде
В Новосибирске вторые сутки ищут двухгодовалую среднеазиатскую овчарку Гелю. Животное потерялось во время доставки в сибирскую столицу из-за ошибки проводника и может оказаться в любом месте.
10 февраля, 13:00
Январь
В Новосибирске пропала женщина в черных лосинах
В Новосибирске больше недели ищут 35-летнюю Екатерину Пономареву. Женщина пропала в Ленинском районе Новосибирска.
31 января, 13:21
В Новосибирске ищут подростка в темно-зеленой куртке
27 января, 09:28
Дважды спасенная: собачка Юта выжила после смертельной болезни
Этой осенью Юта была двухмесячным щенком, которого прежние хозяева потеряли в Караканском бору. Щенка искали несколько дней, в результате Юту нашли неравнодушные грибники.
6 января, 15:54
Сентябрь 2023
50-летний мужчина в сиреневой олимпийке загадочно исчез в Новосибирске — что известно
В Новосибирске начали поиски 50-летнего мужчины, который пропал несколько дней назад и до сих пор не выходит на связь.
10 сентября 2023, 03:52

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