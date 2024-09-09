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Потоп

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2024
Подтоплены десятки домов в Новосибирской области — в чем причина
В Новосибирске из-за дождей затопило дачи в одном из районов города, сообщили во время оперативного совещания в правительстве.
9 сентября, 06:10
Видео: Новосибирск утонул после осеннего ливня
8 сентября, 12:18
Частный сектор в Новосибирске уходит под воду
8 сентября, 05:15
Матвеевку затопило подземными водами — во дворах плавают рыбы
5 сентября, 08:15
Обильный дневной дождь снова затопил Новосибирск
После очередного дождя улицы Новосибирска вновь наполнили потоки мутной дождевой воды, смешавшиеся с городской пылью, очевидцы делятся в соцсетях своими видео.
21 июля, 10:31
Потоп в здании вокзала «Новосибирск-Главный» заблокировал пассажирам вход
В Новосибирске транспортная прокуратура проверит потоп на первом этаже здания городского железнодорожного вокзала, из-за которого пассажиры не могли попасть в зал ожидания, сообщает пресс-служба надзорного ведомства
19 июня, 05:51
Сильнейший ливень затопил улицы Новосибирска — смотрим фото и видео
Жители Новосибирска делятся в соцсетях фото и видео последствий сильнейшего ливня, настигшего столицу Сибири вечером 17 июня.
18 июня, 03:38
Новосибирск ушел под воду после сильного дождя 8 июня
8 июня, 08:27
Районы с отсутствующими ливневками перечислили в мэрии Новосибирска
В некоторых районах Новосибирска практически отсутствует ливневая канализация, но ее строительство не предусмотрено, следует из сообщения мэрии.
23 мая, 02:46
В элитном поселке Новосибирска затопило дорогу — автомобили тонут и теряют номера
В Заельцовском районе Новосибирска затопило дорогу, ведущую к ЖК премиум-класса «Жуковка» и коттеджному поселку «Дубравушка».
20 февраля, 04:21
Огромные слизни заполонили квартиры новосибирцев после потопа
После прорыва трубы в квартирах новосибирского дома появились огромные слизни, которые вызывают беспокойство и отвращение у жильцов.
13 февраля, 04:20
«Кипяток бежал по стенам»: жители общежития в Новосибирске чудом не сварились заживо
Последствия коммунальных аварий в Новосибирске по-прежнему сказываются на повседневной жизни людей. Жители двухэтажного деревянного общежития по Серафимовича, 5 стали свидетелями прорыва системы теплоснабжения в ночь на 22 января.
23 января, 12:32
Названа причина потопа на МЖК в Новосибирске
Днем 18 января на Лазурной улице в Октябрьском районе Новосибирска произошел потоп. Инцидент стал третьей крупной коммунальной аварией с начала 2024 года в Новосибирске.
18 января, 08:08
2023
Протекающий потолок тревожит жителей пятиэтажки в Новосибирске
Жители пятиэтажки на улице Объединения Новосибирска обнаружили протечки на потолке и повреждение электрической проводки из-за некачественного ремонта крыши.
15 октября 2023, 11:04
Мэр Новосибирска объявил готовность номер 1 к ливням и подтоплениям
15 августа 2023, 03:31
Чистую слободу затопило — жители не могут выйти из дома после ливня
Жители микрорайона «Чистая слобода», ул. Спортивная, 13 рассказали в паблике АСТ-54, что их двор затопило, выходы их подъездов перекрыты глубокими лужами.
12 августа 2023, 16:09
На Красном Проспекте море — Новосибирск затопило после ночного дождя
12 августа 2023, 07:41
Потоп произошел в торговом центре Новосибирска после ливня — ВИДЕО
В ТЦ «Район» Новосибирска произошел потоп из-за прорыва крыши после сильного дождя, пострадали 4 отдела.
2 июля 2023, 02:41
Потоп в Нижней Ельцовке: в Новосибирске затопило дома из-за сломанного гидранта
В районе Нижней Ельцовки в Новосибирске произошла неприятная ситуация: из-за поломанного гидранта на улице Черносельской два частных дома были затоплены. Вода залила не только двор, но и проникла внутрь построек, сообщают очевидцы в ВК-группе «АСТ-54».
12 июня 2023, 02:54
В Новосибирске дачи в СНТ «Цветущая плющиха» затопило глиной
Дачи и придомовые участки в садовом обществе «Цветущая плющиха» в Новосибирске затопило глиной. Здания начали разрушаться, сообщили владельцы.
18 мая 2023, 01:21

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