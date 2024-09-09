Потоп в Нижней Ельцовке: в Новосибирске затопило дома из-за сломанного гидранта

В районе Нижней Ельцовки в Новосибирске произошла неприятная ситуация: из-за поломанного гидранта на улице Черносельской два частных дома были затоплены. Вода залила не только двор, но и проникла внутрь построек, сообщают очевидцы в ВК-группе «АСТ-54».