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Расследование

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Октябрь
В Новосибирской области полиция проверит осквернение могил участников СВО
В Новосибирской области полиция расследует инцидент с осквернением могил, в том числе участников специальной военной операции (СВО), на кладбище в селе Гусиный Брод.
28 октября, 11:49
«Терпение на пределе»: жители села под Новосибирском жалуются на подростков-хулиганов
В одном из поселков Новосибирской области ситуация накалилась до предела: двое братьев-подростков уже несколько лет превращают жизнь местных жителей в кошмар. Постоянные кражи, унижения детей и акты вандализма стали привычным явлением.
16 октября, 12:39
Насмерть придавило погрузчиком: рабочий умер на предприятии в Новосибирске
В Новосибирской области начато расследование смертельного несчастного случая на одном из предприятий. Инцидент произошел 9 октября 2024 года на складе, рассказали в региональной Государственно инспекции труда.
16 октября, 02:29
В Москве арестован бывший зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх
В Москве арестован бывший заместитель прокурора Новосибирской области, а ныне замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх. Ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.
10 октября, 13:13
11-летняя девочка погибла в Новосибирской области — что случилось
В Новосибирской области началась проверка после сообщения о погибшей школьнице, сообщили следователи.
8 октября, 11:14
Водителя трамвая едва не убило током — Бастрыкин поручил найти виновных
Водитель трамвая в Новосибирске была вынуждена обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину, так как на работе ее ударило током, а наказание до сих пор никто не понес.
8 октября, 02:34
Сентябрь
В Новосибирске из магазинов исчезает молоко и молочная продукция — правда или фейк
На новостных сайтах Новосибирской области распространяется информация о резком уменьшении молока и молочной продукции в магазинах региона, Редакция Atas.Info разобралась, как ситуация складывается на самом деле.
24 сентября, 09:20
Бастрыкин снова вмешался в драку между школьниками из Новосибирска
В Новосибирске родительница пострадавшего от рук школьника мальчика просят помощи главу СКР, сообщили в ведомстве.
23 сентября, 01:54
Мольбы жильцов аварийного дома в Новосибирске услышал глава СК Бастрыкин
22 сентября, 05:04
Чиновнице Минстроя Новосибирской области избрали меру пресечения
10 сентября, 07:35
Из России в Китай едва не вывезли драгоценности на 17 млн — что там было
Очень дорогие камни хотели вывезти в Китай контрабандисты, сообщили в таможенном управлении.
9 сентября, 03:31
В отношении новосибирского депутата возбудили пятое дело о взятках
Депутат из города Обь, что в Новосибирской области, находится под следствием: в отношении ее возбуждено новое дело, сообщают источники.
4 сентября, 08:01
Август
ФАС нашли нарушения при строительстве учебного центра за 1,5 млрд в Новосибирске
Сговор выявлен при проверке реализации строительства учебного центра, сообщает УФАС Новосибирской области.
22 августа, 02:22
Бизнесменов из Новосибирской области обвинили в использовании рабского труда
4 августа, 09:14
Июль
За мошенничество на десятки миллионов осудят экс-главу новосибирского сельсовета
Следователи завершили расследование дела о мошенничестве, в котором обвиняют экс-главу новосибирского сельсовета и инженера, детали дела озвучил Следком.
1 июля, 06:57
Июнь
Монтажник-сварщик разбился на стройке в Новосибирске
В Новосибирске погиб упавший в шахту лифта строитель, о трагедии сообщают соцсети.
26 июня, 07:07
Соседи рассказали о семье замученной сектантами под Новосибирском девочки
Жители села Каменка рассказали, что семья замученной сектантами школьницы ничем не отличалась от остальных.
21 июня, 11:17
Казнить прямо сейчас: новосибирцы обсуждают историю заморенной голодом девочки
Жители Новосибирска не могут прийти в себя от новости о замученной сектантами 10-летней школьнице и продолжают обсуждать произошедшее в соцсетях. Смотрим, что говорят жители Новосибирской области об этой ужасной истории.
21 июня, 07:38
Отравление конфетами могло стать причиной смерти школьницы под Новосибирском
В Новосибирской области расследуют загадочную смерть младшеклассницы, ее мама винит во всем кондитерские изделия.
18 июня, 09:03
15 тысяч рублей взял за экзамен преподаватель медуниверситета в Новосибирске
В Новосибирске бывший преподаватель попал на скамью подсудимых за взятку, полученную им за сдачу экзамена, следует из сообщения региональной прокуратуры.
18 июня, 08:36

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