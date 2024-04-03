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Реабилитация нацизма

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Апрель
В отношении 21-летнего бердчанина возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма
Мужчина опубликовал в интернете видео, в котором усмотрели явное неуважение к воинской славе России.
3 апреля, 06:40
Март
Жительнице Новосибирска вынесли приговор за реабилитацию нацизма
Суд счел, что она «разместила выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества».
26 марта, 10:04
Ноябрь 2023
Высказалась о 9 Мая: в Новосибирске сибирячку обвиняют в реабилитации нацизма
В Новосибирском областном суде началось рассмотрение уголовного дела против жительницы Советского района, которая обвиняется в реабилитации нацизма.
14 ноября 2023, 04:39

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