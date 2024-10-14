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Река Обь

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Октябрь
До 300 тысяч человек вырастет пассажиропоток по Оби в Новосибирске
К 2024 году количество пассажиров, использующих речной транспорт в Новосибирске, может достичь 300 тысяч человек, сообщают в Минтраспорта Новосибирской области.
14 октября, 00:59
Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске из-за состояния Оби
К осторожности призывают владельцев всех типов судов, следует из информации Верхне-Обского бассейнового управления
1 октября, 08:32
Сентябрь
Дорожники загадили реку под Новосибирском
Берег реки Обь удалось восстановить после вмешательства прокуратуры, сообщили в ведомстве.
11 сентября, 04:23
Август
Тело мужчины обнаружили в акватории Оби новосибирские спасатели
Тело 55-летнего погибшего передали полицейским, сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирска.
22 августа, 03:50
Дюкер всплыл из-за обмеления Оби в Новосибирске — он может топить корабли
Корабли могут потонуть из-за всплывшего дюкера на Оби в Новосибирске, сообщили в МЧС.
16 августа, 11:37
Об аварийном участке с торчащей трубой в Оби предупредили новосибирцев
В Новосибирске заметно снизился уровень воды в Оби, из-за чего на поверхность всплыла часть трубопровода, рассказали в ГУ МЧС по региону.
16 августа, 10:46
Тело утонувшего мужчины достали из реки Обь в Новосибирске
В Новосибирске произошла новая трагедия: утонул мужчина, подробнее рассказали в МАСС.
14 августа, 02:12
Пропал на воде: водолазы ищут тело утонувшего мужчины в Новосибирске
В Новосибирске очередное купание обернулось трагедией, подробности сообщили в МАСС.
4 августа, 02:34
Июль
Пьяного пловца выловили спасатели из Оби в Новосибирске — эпичное видео
30 июля, 13:09
Круиз по Сибири: куда отправиться в речное путешествие из Новосибирска
Из Новосибирска можно совершить увлекательное путешествие по воде, финальной точкой которого станет древний Тобольск.
25 июля, 08:04
Так и не нашли тело молодого мужчины, который утонул, спасая детей в Новосибирске
Спасатели МАСС обследовали дно Оби площадью 50 тысяч кв. метров, но тело найти до сих пор не удалось, рассказали в спасательной службе.
15 июля, 05:24
Бывший участник «Руки вверх!» выступит на Дне Оби 27 июля в Новосибирске
В Новосибирске стартует проект «Обские фестивали», он открывается Днем Оби 27 июня, рассказала бывший вице-мэр Анна Терешкова.
15 июля, 04:32
Одно тело не нашли: двое новосибирцев утонули за день в реке Обь
В Новосибирске продолжают случаться трагедии на воде, о последних случаях рассказали в МАСС.
13 июля, 02:56
Рыба всплыла у Михайловской набережной в Новосибирске из-за массового заражения
Большое число рыб на поверхности воды заметили новосибирцы возле Михайловской набережной, о чем рассказала ихтиолог Елена Ядренкина.
1 июля, 07:19
Июнь
Ухудшение прогноза: опасный уровень воды сохраняется в Оби в Новосибирске
Опасный уровень воды в Оби будет держаться минимум до 1 июля, предупредили в ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков. Ранее МЧС называло другую дату — 25 июня.
26 июня, 09:06
Тело 20-летнего парня ищут водолазы в новосибирском Затоне — подробности
Спасатели ищут тело молодого мужчины, который ушел ранним утром 24 июня купаться и не вернулся. К поискам привлекли водолазов с эхолотом, рассказали в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.
24 июня, 04:50
. Режим повышенной готовности в Новосибирске — что происходит
В Первомайском и Советском районах Новосибирска из-за поднятия уровня воды в Оби могут ввести режим повышенной готовности, следует из проекта постановления мэрии.
21 июня, 05:15
Раскрыты обстоятельства гибели школьника на пляже в Новосибирске
Ребенок погиб, купаясь в непредназначенном для купания месте, сообщили спасатели МАСС
19 июня, 11:44
Еще одно ЧП на воде. Три человека перевернулись на катамаране на Новосибирском водохранилище
Вечером 16 июня в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе катамаран перевернулся во время катания, рассказали спасатели МАСС.
17 июня, 03:19
Новосибирский речной порт — фоторепортаж из колыбели городской промышленности
16 июня, 06:48

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