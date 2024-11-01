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Рост

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Ноябрь
В Новосибирской области увеличили зарплаты бюджетникам — какой будет рост
1 ноября, 04:18
Октябрь
В Госдуме пообещали увеличение детских выплат — когда это произойдет
Рост обещают по разным категориям пособий, связанных с воспитанием детей.
27 октября, 11:07
Резкий рост стоимости сливочного масла — смотрим на ценники в магазинах Новосибирска
25 октября, 09:08
Названа причина резкого роста цен на сливочное масло
16 октября, 07:43
Август
В Новосибирской области выросло финансирование социальной поддержки и транспорта
Рост налоговых поступлений в бюджет региона, увеличение финансирования приоритетных направлений расходов — отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2024 года рассмотрен 5 августа в ходе заседания правительства региона.
6 августа, 03:10
Июнь
Новосибирскстат: средняя зарплата в городе приближается к 80 тысячам рублей
Величина усредненной заработной платы в Новосибирске за год выросла почти на 18%, сообщили в статистическом ведомстве
22 июня, 04:27
Число аварий с электросамокатами в Новосибирске выросло в 13 раз
За год количество ДТП с участием электросамокатов серьезно возросло, сообщают в полиции.
20 июня, 12:43
У туристов растет интерес к путешествиям по Новосибирской области
На 50 тысяч туристов больше посетили Новосибирскую область за первые три месяца текущего года, сообщили в региональном правительстве.
18 июня, 09:09
Мясо и колбаса подорожали в Новосибирске
8 июня, 06:56
Апрель
Новосибирск стал лидером в Сибири по выпуску обуви: производство тапочек зашкаливает
Выпуск обуви в регионе вырос более чем на 70 процентов по сравнению с прошлогодними показателями. Львиную долю в общем объеме занимают тапочки
20 апреля, 07:09
Март
«Рост колоссальный» — в Новосибирске всплеск заболеваемости коклюшем
26 марта, 08:56
Говядина и колбаса взлетели в цене в Новосибирской области
8 марта, 06:55
Февраль
Цены на машины завышены в России в 2,5 раза — мнение эксперта
Цены на автомобили на вторичном рынке в России завышены в 2,5 раза из-за дефицита машин и сохранения покупательской способности, заявляет эксперт.
14 февраля, 07:08
Январь
В Новосибирске на треть выросло количество пожаров
30 января, 02:51
В Новосибирске с февраля подорожает проезд в нескольких маршрутках
28 января, 02:59
На «банановый» рынок в Новосибирске могут повлиять протесты в Эквадоре
15 января, 09:16
В Новосибирске резко выросло число вызовов «скорой» из-за высокой температуры
9 января, 07:31
В Новосибирске продолжают дорожать яйца
1 января, 12:28
Ноябрь 2023
Губернатор Травников заявил о предстоящем росте тарифов на проезд в Новосибирске
22 ноября 2023, 06:10
В Новосибирске растут в цене бананы: что происходит?
10 ноября 2023, 08:54

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