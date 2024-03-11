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Северный обход

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Грузовик снес дорожные опоры у въезда на Северный обход под Новосибирском
Грузовой автомобиль Howo столкнулся с дорожными опорами перед выездом на Северный обход под Новосибирском в ночь на 11 марта.
11 марта, 02:18
Подрядчика на ремонт Северного обхода ищут в Новосибирске
ФКУ «Сибуправтодор» ищет подрядчика на ремонт участка Северного обхода Новосибирска. Объявление о поиске подрядчика было опубликовано на государственном сайте закупок.
6 марта, 01:26
2023
«Ушли на последнее дежурство…»: что говорят новосибирцы о смертельном ДТП со скорой
В Новосибирской области 24 января на трассе произошло ДТП со смертельным исходом. Среди погибших - медработники. Сибиряки пребывают в настоящем шоке от трагедии. Смотрим, что говорят новосибирцы в соцсетях.
24 января 2023, 08:41
2022
На Северном объезде в Новосибирске погибли водитель и пассажир автомобиля Mazda 6
Смертельная авария произошла сегодня, в 9.30 утра, на 42 километре Северного обхода недалеко от поворота на Красный Яр.
16 ноября 2022, 07:35

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