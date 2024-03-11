Северный обход

«Ушли на последнее дежурство…»: что говорят новосибирцы о смертельном ДТП со скорой

В Новосибирской области 24 января на трассе произошло ДТП со смертельным исходом. Среди погибших - медработники. Сибиряки пребывают в настоящем шоке от трагедии. Смотрим, что говорят новосибирцы в соцсетях.