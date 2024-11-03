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Шаман

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2024
Индийский пророк Абигья Ананд рассказал, что на самом деле ждет Россию в 2025 году
Пророк уже не раз предсказывал события, которые позже сбывались. Накануне Абигья Ананд раскрыл жителям нашей страны ближайшее будущее.
3 ноября, 07:18
«Главный отец» Новосибирска обрушился с критикой на певца Шамана
1 ноября, 07:46
SHAMAN намерен продавать секс-игрушки и водку под брендом «Я русский»
Известный певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, подал в Роспатент две заявки на регистрацию бренда «Я русский». Это название хорошо знакомо его поклонникам по одноимённому синглу
16 октября, 11:42
«Куда смотрит пожилая жена?»: появились горячие фото новой спутницы Шамана
2 октября, 07:37
После развода SHAMAN увлекся другой девушкой — кто она
2 октября, 06:14
SHAMAN развлекается с новой девушкой после новости о разводе
Шамана заметили в компании молоденькой девушки: недавно он объявил, что разводится и назвал причину расставания.
30 сентября, 09:32
«Будет отмаливать грехи»: Лепс намекнул на виновницу развода SHAMAN’а с женой
Певец-патриот Шаман стал холостяком, что потрясло публику от неожиданной новости: на новость о разводе артиста также отреагировали его друзья.
30 сентября, 09:14
«Любит постарше»: что известно о личной жизни холостяка Шамана
30 сентября, 07:29
Певец Шаман разводится — что известно о причинах распада семьи
Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, объяснил причину распада брака, просуществовавшего семь лет.
26 сентября, 11:14
«В каждой бочке затычка»: почему SHAMAN так быстро потерял свою репутацию
Концерты певца Шамана отменяют в России: о причинах краха карьеры Ярослава Дронова порассуждали его хейтеры.
25 сентября, 10:17
SHAMAN написал песню-реквием в память о погибших в Крокус Сити Холле
24 марта, 09:22
Новосибирцы выстроились в километровую очередь на концерт SHAMAN`a
Очень длинная очередь новосибирцев выстроилась перед входом на концерт Шамана.
25 февраля, 13:32
«Встанем»: что творили новосибирцы на концерте SHAMANa
30 января в новосибирском Доме ученых состоялся концерт певца Ярослава Дронова, более известного, как SHAMAN. На его выступление пришли сотни зрителей.
31 января, 08:57
Названа новая дата ранее отмененного концерта певца SHAMAN в Новосибирске
9 января, 05:49
2023
Стала известна дата нового концерта певца SHAMANа в Новосибирске
Певец SHAMAN выступит с концертом в Новосибирске в феврале. Он отменил свои концерты 14 и 15 декабря накануне.
18 декабря 2023, 01:30
Шаманский аншлаг: Новосибирцы влет раскупили все билеты на два концерта певца
В декабре в Новосибирске выступит певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман. При этом все билеты на концерт уже раскуплены поклонниками.
16 ноября 2023, 11:33
Новый клип Шамана «Мой бой»: что известно о песне, текст, комментарии
Лидером запросов новосибирцев в Яндексе стал клип Шамана на композицию «Мой бой». Рассказываем, что это за песня и как о ней отзывается сам автор
21 июля 2023, 03:48

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