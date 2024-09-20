«Нащупала и выдернула»: певец Шура рассказал, как потерял все зубы

Уроженец Новосибирска Шура (Александр Медведев) с самого появления на сцене был известен своим «беззубым» имиджем и манерой исполнения. Недавно артист поделился воспоминаниями о том, как приобрел щербатую улыбку