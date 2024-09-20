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Шура

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Сентябрь
Стало известно, какой гроб выбрали для Шуры
Изделие будет состоять из двух частей. Его выполнят по современным стандартам, сообщил приятель певца.
20 сентября, 11:51
Скандал и разочарование получили зрители вместо концерта Шуры
В Воронеже и Ростове-на-Дону отменили концерты новосибирского певца Шуры: все случилось из-за разногласий, уточнила концертная площадка Roof Live.
9 сентября, 04:46
Певец Шура раскрыл секрет похудения на 40 кг
Новосибирский певец Шура раскрыл секрет своего похудения, о чем написал на своей странице в социальных сетях.
6 сентября, 01:56
Август
Песню скандального певца Шуры включили в школьные учебники
Учащиеся четвертого класса теперь читают стихи Шуры на уроках, рассказал исполнитель и автор хита «Твори добро».
30 августа, 03:52
Вскрылись подробности конфликта Шуры со скандальной дивой Чиковани
Певица в эфире шоу «Утро. ТНТ» рассказала, что именно ей не понравилось в поведении Александра Медведева.
8 августа, 12:28
Июнь
Новосибирский певец Шура рассказал, как бомжевал в Москве
Известный новосибирец, исполнитель хитов «Отшумели летние дожди» и «Твори добро» разоткровенничался на «Шоу Воли» и рассказал о своем нелегком пути в шоу-бизнес.
17 июня, 11:39
Апрель
Певец Шура признался, что родная мать его боится
Уроженец Новосибирска певец Шура какое-то время не общался с матерью, но сейчас видится с ней несколько раз в год, сообщает журнал «СтарХит».
23 апреля, 11:11
Март
«Нащупала и выдернула»: певец Шура рассказал, как потерял все зубы
Уроженец Новосибирска Шура (Александр Медведев) с самого появления на сцене был известен своим «беззубым» имиджем и манерой исполнения. Недавно артист поделился воспоминаниями о том, как приобрел щербатую улыбку
22 марта, 12:20
Певец Шура назвал «дебильным трепом» новость об опоздании на концерт в Новосибирске
Певец Шура опроверг информацию о задержке концерта в Новосибирске, несмотря на то, что зрители заявляли об опоздании артиста на час.
11 марта, 09:39
Певец из Новосибирска Шура задержал шоу почти на полтора часа
Уроженец Новосибирска Шура Александр Медведев (Шура) задержал выступление в родном городе на час и пятнадцать минут. Шоу проходило в баре Сергея Жукова «Руки вверх!».
9 марта, 03:43
«Страна приняла в трусах и накрашенным»: ТОП громких скандалов Шуры
Певец Шура из Новосибирска часто бывает в центре внимания скандалов. Артист прославился не только своим творчеством, но и эпатажным поведением, а также многочисленными выходками.
1 марта, 00:12
Февраль
Певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ
Во время эфира шоу «Это нормально», Шура, популярный певец из Новосибирска, вступил в ожесточенную ссору с гостем и решил покинуть студию.
29 февраля, 03:09
«Ненормально жить в городе, где много смога». Певец Шура высказался о Новосибирске
Уроженец Новосибирска, певец Шура поностальгировал о родном городе. Артист вспомнил о загазованности города и гуле военных самолетов рядом с оборонным заводом. При этом о Новосибирске он говорит с теплом.
28 февраля, 07:40

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