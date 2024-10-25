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2024
Китайцы съехались в Новосибирск — чем они интересовались
В Новосибирск приехала делегация граждан Китая: о причинах визита рассказали во фракции «Справедливая Россия — За Правду».
25 октября, 04:29
Новосибирская область усилит региональное сотрудничество с Узбекистаном
Делегация Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, которую возглавляет Хоким Улугбек Косимов, провела переговоры с руководителями региона.
17 июля, 09:25
Дом общественных организаций открылся в Новосибирске
В Новосибирске открыли Дом общественных организаций, там уже прошло первое дискуссионное мероприятие, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.
14 июня, 09:31
В новосибирских МФЦ появятся ориентировки на пропавших людей
Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Новосибирской области договорился о сотрудничестве с МФЦ. Теперь в многофункциональных центрах будут транслироваться ориентировки на пропавших детей и взрослых.
15 марта, 09:47
Глава НСО представил Минстрою опыт сотрудничества со строителями в социальной сфере
14 февраля, 11:00
Новосибирский зоопарк передал четыре пары глухарей Королевству Бахрейн
Новосибирский зоопарк отправил четыре пары глухарей в Королевство Бахрейн. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба зоопарка.
5 февраля, 06:48
Новосибирский вуз откроет свой филиал для узбекских программистов
НГТУ (НЭТИ) подписал соглашение о сотрудничестве с Ташкентским университетом информационных технологий. В его рамках создадут совместный факультет для узбекских студентов.
10 января, 14:08
2023
Раскачивают Россию изнутри: Анатолий Локоть поддержал обращение о мире между нациями
В Новосибирске состоялась встреча с представителями религиозных конфессий и руководителями национально-культурных автономий. В его рамках было подписано соглашение о межконфессиональной и межнациональной гармонии. В мероприятии принял участие мэр Анатолий Локоть.
2 ноября 2023, 07:41
Студенты из 46 стран получат образование в НГУ в этом году
В Новосибирском государственном университете возросло количество иностранных студентов. Часть из них учатся по квоте Правительства РФ.
21 октября 2023, 04:11
Новосибирцам открыли прямое сообщение в Мьянму
Новосибирская область продолжает налаживать контакты с Республикой Союз Мьянма. В аэропорту Толмачево прошла рабочая встреча с бирманскими дипломатами.
6 сентября 2023, 09:59
Новосибирск и Минск подписали соглашения о дружеских отношениях между районами
27 апреля 2023, 07:22

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