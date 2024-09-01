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Свет

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2024
Яхта врезалась в ЛЭП и целый город под Новосибирском остался без света
Город остался без электричества из-за аварии с яхтой, сообщил мэр Бердска Роман Бурдин.
1 сентября, 03:56
Стало известно, почему на самом деле не было света в Искитиме
В Искитимском районе Новосибирской области случилось массовое отключение света, а причину инцидента сообщили «Россети Новосибирск».
14 августа, 04:48
По факту разрушения опоры ЛЭП под Новосибирском возбуждено уголовное дело
В Новосибирской области возбудили дело из-за уничтожения ЛЭП, в которую врезался грузовик, подробности дали в СКР.
9 августа, 06:31
Энергетики починили сломанную ЛЭП, которую снес тягач под Новосибирском
Работы по восстановлению ЛЭП, которую снес большегруз в Новосибирской области, были завершены, сообщили Россети.
5 августа, 02:47
Прокуратура проверит аварию на ЛЭП, из-за которой новосибирцы остались без света
В Новосибирске и области сотни домов остались без электричества, подробности дала прокуратура.
4 августа, 10:49
Бердск, Искитим и новосибирский Академгородок остались без света — что произошло
4 августа, 10:40
В грозу из-за аварии без электричества остался новосибирский Академгородок
4 августа, 03:14
В пригороде Новосибирска отключат электричество для запуска подстанции «Залив»
В селах Верх-тула, Ленинское и поселке Голубой залив анонсировали отключение электроэнергии. Это необходимо для запуска подстанции ПС 110 кВ «Залив».
11 апреля, 07:08
Две тысячи человек остались без электричества на левом берегу Новосибирска
Вечером 31 января в Ленинском районе Новосибирска на улице Порт-Артурской и смежных переулках произошло отключение электричества, которое затронуло две тысячи человек. Ремонтные работы все еще продолжаются.
1 февраля, 03:12
В РЭС назвали причины отключения электричества на левом берегу Новосибирска
Компания АО «РЭС» прокомментировала массовое отключение электричества на левом берегу Новосибирска.
24 января, 05:39
Электричество отключили на левом берегу Новосибирска
24 января, 01:23
2023
В Новосибирске АО «РЭС» выполнит плановые работы на ЛЭП без отключений электричества
Энергетики Новосибирска запустили пилотный проект по выполнению плановых технических работ на ЛЭП под напряжением: теперь электроснабжение в домах сибиряков отключать не будут.
5 июня 2023, 07:26
День защиты детей с энергетиками в Новосибирске: весело, полезно и безопасно
Энергетики и спасители устроили массовый праздник для ребятишек из Новосибирска в честь Дня защиты детей: на 90-летний юбилей компания РЭС провела социальные мероприятия разной направленности.
1 июня 2023, 11:06
Упавший на дорогу тополь обесточил несколько домов в Новосибирске
Тополь упал на новосибирскую дорогу, в результате чего несколько домов остались без электричества, о чем сообщают читатели Atas.info.
28 мая 2023, 06:26
2022
В Новосибирске накажут председателя ТСЖ, лишившую света слепую пенсионерку
Председатель новосибирского ТСЖ незаконно отключила свет 79-летней незрячей пенсионерке, женщина месяц жила без света. Электроснабжение вернули, а председателя теперь привлекают за самоуправство.
15 ноября 2022, 10:19

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