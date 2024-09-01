Две тысячи человек остались без электричества на левом берегу Новосибирска

Вечером 31 января в Ленинском районе Новосибирска на улице Порт-Артурской и смежных переулках произошло отключение электричества, которое затронуло две тысячи человек. Ремонтные работы все еще продолжаются.