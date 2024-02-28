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Февраль
Ящик со 100 000 рублей спрячут в Новосибирске — на его поиски горожанам дают 2 часа
Квест с ценным призом стартует 29 февраля в 15:00. Чтобы его найти, у жителей Новосибирска будет только два часа.
28 февраля, 04:54
Октябрь 2023
Повар из Новосибирска удивил Ивлева и Агзамова на шоу «Битва шефов» — что он показал
Валентина Ус из Новосибирска участвует в кастинге шоу «Битва шефов» и соревнуется за место в команде Ивлева или Агзамова.
23 октября 2023, 01:35
Август 2023
Стилист из Новосибирска не выиграла в шоу «Четыре жены»
Стилист из Новосибирска Алина заняла второе место в конкурсе лучших жен России, участвуя в реалити-шоу «Четыре жены».
7 августа 2023, 05:54

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