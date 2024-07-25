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Температура воды

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2024
Вода в Оби прогрелась в жару до рекордной температуры в Новосибирске
Вода в Новосибирске стала очень теплой, о чем свидетельствуют данные Западно-Сибирского гидрометцентра.
25 июля, 05:06
2023
Самый последний жаркий день августа в Новосибирске — какая температура воды в Оби
24 августа 2023, 02:04
Жара прогрела воду в Новосибирском водохранилище и Оби — смотрим прогноз
5 августа 2023, 01:31
Неприятный сюрприз: температура воды в Новосибирском водохранилище и Оби 22 и 23 июля
21 июля 2023, 09:48
Такого не было никогда: в Новосибирске температура воды в Оби побила все рекорды
В 2023 году в Новосибирске был установлен новый рекорд температуры воды в Оби, достигнув +24 °С.
15 июля 2023, 02:45

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