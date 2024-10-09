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Трасса

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Октябрь
На расширение проблемного участка трассы под Новосибирском потратят 18 млрд рублей
Проблемный участок федеральной трассы Р-254 «Иртыш», расположенный вблизи Новосибирска, будет расширен, рссказали в «Сибуправтодоре».
9 октября, 01:30
Сентябрь
Водитель погиб в ДТП на трассе под Новосибирском
В Новосибирском районе случилось смертельное ДТП, подробности дали в ГАИ.
11 сентября, 01:28
Незаметного пешехода насмерть сбили на новосибирской трассе
В Новосибирской области пешеход погиб под колесами автомобиля, подробности дали в ГАИ.
4 сентября, 01:48
Июнь
Маму — утку с пушистыми детьми не остановил даже грузовик под Новосибирском
В Новосибирской области водителю тяжелой фуры с трудом удалось объехать переходящую трассу утку с утятами, сообщают соцсети.
12 июня, 11:24
Май
Более 2 млн квадратных метров дорог за год отремонтируют в Новосибирской области
В 2024 году в Новосибирской области дорожные работы пройдут на 99 объектах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
28 мая, 12:21
Три участка дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют в регионе
Участки дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» будут отремонтированы в Новосибирской области, сообщили в правительстве региона.
15 мая, 09:05
Апрель
Дороги в Коченево закрыли еще на неделю из-за паводка
Высокий уровень подъема талых вод в Новосибирском регионе по-прежнему мешает движению транспортных средств в сельской местности. Две автомобильные дороги закрыты до 22 апреля.
15 апреля, 08:39
Две иномарки расхлестались на трассе под Новосибирском — погибли два человека
В первом автомобиле двое погибли и еще один травмировался. Во втором — никто не пострадал.
12 апреля, 10:03
Из-за паводка ограничили движение транспорта — где объезжать водителям
В Новосибирской области сохраняется неблагоприятная ситуация по паводку. С 5 апреля в регионе действует режим повышенной готовности. Подъем воды оказал влияние и на движение транспорта.
8 апреля, 07:33
Март
Смертельное ДТП случилось в Ордынском районе: водитель Mercedes выехал на встречку
В результате смертельного ДТП на новосибирской трассе погиб пожилой водитель автомобиля Great Wall. Виновник выехал на встречную полосу движения.
28 марта, 01:45
Движение транспорта ограничили на трассах Новосибирской области — список
Ограничения ввели в связи с метелью и сильным ветром. Их могут продлить, в зависимости от погодных условий.
16 марта, 10:35
Одну из важнейших трасс Новосибирской области отремонтируют в 2024 году
Трасса «992 км а/д „М-51 — Купино — Карасук“» входит в опорную сеть Новосибирской области, по ней проходят маршруты на Алтай и в Казахстан.
6 марта, 04:37
Февраль
Три большегруза столкнулись на новосибирской трассе — 23-летний водитель погиб
На участке организовано реверсивное движение.
14 февраля, 10:43
Движение ограничили на новосибирской трассе из-за непогоды
14 февраля с 14:00 до 18:00 на Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области ограничили движение междугородних автобусов и большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба «Сибуправдора».
14 февраля, 08:45
На новосибирской трассе столкнулись грузовики — один водитель погиб
4 февраля около 22:30 в Чулымском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.
5 февраля, 03:05
58-летнего водителя будут судить за ДТП на трассе, в котором погибла семья
В суд передано уголовное дело о смертельном ДТП на трассе К-17Р «‎Новосибирск — Кочки — Павлодар». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
1 февраля, 03:23
Январь
Автобус с пассажирами загорелся на трассе Новосибирск-Новокузнецк
На трассе Новосибирск-Новокузнецк загорелся пассажирский автобус, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.
26 января, 04:58
Движение по трассе «Иртыш» под Новосибирском закрыли из-за метели
14 января, 10:41
Проезд по трассам Новосибирской области ограничили из-за жуткой метели
Из-за плохой погоды в Новосибирской области временно было ограничено движение на трассах. Какие магистрали перекрыли и до скольки?
11 января, 01:44
«Ехали в гости к другу»: раскрыты подробности смертельного ДТП под Новосибирском
3 января, 07:39

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