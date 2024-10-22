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Травмы

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Октябрь
«Покойная тетя меня будила»: сибирячка пробудилась из комы после страшного ДТП
Под Новосибирском 25-летняя Валерия Райхель пережила настоящую трагедию. Пьяный водитель «Шевроле-Нива» протаранил ее машину, что привело к тяжелым травмам и полтора месяца в коме.
22 октября, 12:15
Мужчина чудом выжил после столкновения с электричкой в Новосибирске
Вечером 20 октября 2024 года на железнодорожной станции Новосибирск-Восточный электропоезд сбил мужчину, находившегося на путях. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири.
21 октября, 07:51
Более 2 000 новосибирцев получили травмы в ДТП с начала года
С начала 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано более 1 700 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 156 человек погибли и 2 097 получили различные травмы.
20 октября, 05:26
. 18-летняя жительница Новосибирской области погибла во время камнепада на Алтае
15 октября, 06:58
Дерево упало на 84-летнюю пенсионерку в Новосибирске
На 84-летнюю жительницу Академгородка Валентину Григорьевну рухнуло дерево во время скандинавской ходьбы 12 октября. Инцидент произошел в лесу между микрорайоном Щ и Нижней Ельцовкой, где пенсионерка регулярно прогуливалась.
15 октября, 01:43
Сдавал назад и переломал все кости: новосибирца осудили за жестокое ДТП с пассажиром
В Новосибирской области осудили жителя Барабинского района, который будучи пьяным задним ходом наехал на своего пассажира.
14 октября, 04:45
Волонтеры из Новосибирска едва не погибли в аварии
Из-за отказа электроники две девушки чуть не погибли в ДТП по дороге в Кемеровскую область.
9 октября, 00:57
Всплеск травматизма спрогнозировали в мэрии Новосибирска
8 октября, 06:23
Сентябрь
Водитель погиб в ДТП на трассе под Новосибирском
В Новосибирском районе случилось смертельное ДТП, подробности дали в ГАИ.
11 сентября, 01:28
Июль
В Новосибирске бешенный самокатчик снес женщину на тротуаре
Инцидент произошел в Ленинском районе, сообщили в городском управлении ГАИ
25 июля, 12:22
Школьник пострадал при ДТП с маршрутным автобусом в Новосибирске
В Новосибирске 14-летний подросток получил травмы в автобусе № 57, у которого на ходу лопнула покрышка, следует из сообщения областного управления полиции.
11 июля, 10:23
Два электросамокатчика получили тяжелые травмы в Новосибирске
В Новосибирске два водителя электросамокатов с тяжелыми травмами угодили в больницу после падений, следует из сообщения Госавтоинспекции.
1 июля, 10:19
Май
В семь раз увеличилось число аварий с электросамокатами в Новосибирске
В Новосибирске многократно увеличилось количество несчастных случаев с участием электросамокатчиков, следует из сообщения областного управления полиции.
25 мая, 09:58
Юный водитель мопеда протаранил автобус в Новосибирске
В Новосибирске подросток поздно вечером на мопеде на полном ходу врезался в автобус, с травмами его отвезли в больницу, следует из сообщения отдела пропаганды ГИБДД города.
24 мая, 11:32
Апрель
Ребенка увезли в больницу после ДТП на «зебре» в Новосибирске
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинском районе, пострадавший с травмами в больнице, рассказали в отделе пропаганды городской ГИБДД.
25 апреля, 11:13
Один погиб, трое пострадали: жуткое ДТП произошло на новосибирской трассе
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Три человека пострадали.
14 апреля, 14:35
Пьяный водитель погубил пассажира, врезавшись в дерево — что известно
Дорожно-транспортное происшествие на улице Котовского в Ленинском районе привело к гибели пассажира автомобиля.
14 апреля, 05:35
Влюбленный новосибирец избил продавщицу цветочного магазина — суд не внял страсти
Советским районным судом был вынесен приговор 35-летнему Антону Федосееву. Мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью продавщицы цветочного магазина.
1 апреля, 08:07
Март
Глыба льда рухнула на голову прохожей в Новосибирске
Прохожая пострадала от удара глыбы льда на левобережье Новосибирска. Прокуратура начала проверку.
28 марта, 01:18
В новосибирский ЗАГС пришел окровавленный мужчина — что с ним произошло
В здание новосибирского ЗАГСа произошел жуткий инцидент. Очевидцы заметили внутри окровавленного мужчину.
20 марта, 07:53

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